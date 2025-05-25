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Летний лайфхак: мятный лимонад, который бодрит лучше кофе

1:47
Еда

Ищете освежающий напиток, который понравится и взрослым, и детям? Домашний лимонад с лаймом и мятой — идеальный выбор. Это почти мохито, только без рома. Он бодрит, отлично утоляет жажду и потрясающе выглядит в стакане с льдом. А главное — готовится всего за 10 минут.

лимонад
Фото: pxhere.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
лимонад

Ингредиенты на 4 порции:

Для напитка:

  • Газированная вода — 800 мл

  • Лаймы — 2 шт.

  • Мята свежая — 8 веточек

  • Питьевая вода — 200 мл

Для мятного сиропа:

  • Вода — 100 мл

  • Сахар — 100 г

  • Мята — 40 г

Приготовление:

Шаг 1. Мятный сироп

В ковшике соедините мяту, сахар и 100 мл воды. Доведите до кипения, проварите 1-2 минуты и дайте настояться. Процедите и отожмите мяту.

Шаг 2. Лаймово-мятовая база

Нарежьте лаймы и разделите веточки мяты. Несколько листочков отложите для украшения, остальное разомните с лаймами. Добавьте 200 мл воды и снова помните. Процедите.

Шаг 3. Сборка лимонада

Влейте в кувшин мятный сироп и лаймовый настой, добавьте охлаждённую газировку и лёд. Украсьте листочками мяты и подавайте сразу.

Полезные советы:

  • Лаймы выбирайте только свежие: плотные, ярко-зелёные, без пятен.

  • Можно заменить лайм на лимон, если хочется более мягкой кислинки.

  • Сделайте заготовку сиропа заранее — в холодильнике он хранится до 5 дней.

  • Добавьте кружочек огурца — получится ещё более прохладный и освежающий вариант.

Уточнения

Лимона́д (фр  limonade < limon — лимон) — газированный прохладительный напиток на основе водного раствора фруктового или ягодного сока, а также других вкусовых компонентов, в том числе искусственных красителей и ароматизаторов. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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