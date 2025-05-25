Летний лайфхак: мятный лимонад, который бодрит лучше кофе

Ищете освежающий напиток, который понравится и взрослым, и детям? Домашний лимонад с лаймом и мятой — идеальный выбор. Это почти мохито, только без рома. Он бодрит, отлично утоляет жажду и потрясающе выглядит в стакане с льдом. А главное — готовится всего за 10 минут.
Для напитка:
Газированная вода — 800 мл
Лаймы — 2 шт.
Мята свежая — 8 веточек
Питьевая вода — 200 мл
Для мятного сиропа:
Вода — 100 мл
Сахар — 100 г
Мята — 40 г
В ковшике соедините мяту, сахар и 100 мл воды. Доведите до кипения, проварите 1-2 минуты и дайте настояться. Процедите и отожмите мяту.
Нарежьте лаймы и разделите веточки мяты. Несколько листочков отложите для украшения, остальное разомните с лаймами. Добавьте 200 мл воды и снова помните. Процедите.
Влейте в кувшин мятный сироп и лаймовый настой, добавьте охлаждённую газировку и лёд. Украсьте листочками мяты и подавайте сразу.
Лаймы выбирайте только свежие: плотные, ярко-зелёные, без пятен.
Можно заменить лайм на лимон, если хочется более мягкой кислинки.
Сделайте заготовку сиропа заранее — в холодильнике он хранится до 5 дней.
Добавьте кружочек огурца — получится ещё более прохладный и освежающий вариант.
Лимона́д (фр limonade < limon — лимон) — газированный прохладительный напиток на основе водного раствора фруктового или ягодного сока, а также других вкусовых компонентов, в том числе искусственных красителей и ароматизаторов.
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