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Как мариновать шампиньоны для мангала, чтобы они были сочными

1:59
Еда

Хочется чего-то вкусного, но без мяса? Или ищете идеальный гарнир к шашлыку? Шампиньоны на мангале с майонезом — именно тот вариант, который вас не подведёт. Минимум ингредиентов, максимум аромата, и готовятся буквально за час с небольшим. Рассказываем, как сделать этот простой, но эффектный грибной шашлык.

Шампиньоны
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Шампиньоны

Ингредиенты на 4 порции:

  • Шампиньоны свежие — 1 кг

  • Майонез — 150 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Петрушка — 2 веточки

  • Чёрный молотый перец и соль — по вкусу

Калорийность: 310 ккал/порция | Б/Ж/У: 12.3/27.6/3.1 г

Подготовка:

Грибы выбирайте средние по размеру. Протрите влажной салфеткой, а не мойте — лишняя влага повредит текстуру. При необходимости снимите плёнку со шляпок и срежьте ножки заподлицо.

Маринад:

  • В миске смешайте майонез, мелко рубленую петрушку и чеснок, пропущенный через пресс.
  • Добавьте соль и перец по вкусу.
  • Перемешайте и выложите в получившийся маринад грибы. Оставьте на 1 час под пищевой плёнкой.

Готовим:

  • Разожгите угли и дайте им прогореть до равномерного жара.

  • Нанижите грибы на шампуры.

  • Обжаривайте над углями, часто переворачивая, в течение 15 минут, пока шляпки не подрумянятся, а маринад не подпечётся.

Советы и вариации:

  • Хотите придать блюду восточную нотку? Добавьте в маринад немного карри или молотого имбиря.

  • Любите травяной аромат? Замените чеснок на прованские травы.

  • Чтобы подать красиво — украсьте веточками зелени и каплей лимонного сока для яркости.

Почему стоит попробовать:

  • Подходит для ововегетарианцев
  • Идеален как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу
  • Быстро, просто и очень ароматно

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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