Как мариновать шампиньоны для мангала, чтобы они были сочными

Хочется чего-то вкусного, но без мяса? Или ищете идеальный гарнир к шашлыку? Шампиньоны на мангале с майонезом — именно тот вариант, который вас не подведёт. Минимум ингредиентов, максимум аромата, и готовятся буквально за час с небольшим. Рассказываем, как сделать этот простой, но эффектный грибной шашлык.
Шампиньоны свежие — 1 кг
Майонез — 150 г
Чеснок — 2 зубчика
Петрушка — 2 веточки
Чёрный молотый перец и соль — по вкусу
Калорийность: 310 ккал/порция | Б/Ж/У: 12.3/27.6/3.1 г
Грибы выбирайте средние по размеру. Протрите влажной салфеткой, а не мойте — лишняя влага повредит текстуру. При необходимости снимите плёнку со шляпок и срежьте ножки заподлицо.
Маринад:
Разожгите угли и дайте им прогореть до равномерного жара.
Нанижите грибы на шампуры.
Обжаривайте над углями, часто переворачивая, в течение 15 минут, пока шляпки не подрумянятся, а маринад не подпечётся.
Хотите придать блюду восточную нотку? Добавьте в маринад немного карри или молотого имбиря.
Любите травяной аромат? Замените чеснок на прованские травы.
Чтобы подать красиво — украсьте веточками зелени и каплей лимонного сока для яркости.
Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).
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