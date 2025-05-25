Как мариновать шампиньоны для мангала, чтобы они были сочными

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется чего-то вкусного, но без мяса? Или ищете идеальный гарнир к шашлыку? Шампиньоны на мангале с майонезом — именно тот вариант, который вас не подведёт. Минимум ингредиентов, максимум аромата, и готовятся буквально за час с небольшим. Рассказываем, как сделать этот простой, но эффектный грибной шашлык.

Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Шампиньоны

Ингредиенты на 4 порции:

Шампиньоны свежие — 1 кг

Майонез — 150 г

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — 2 веточки

Чёрный молотый перец и соль — по вкусу

Калорийность: 310 ккал/порция | Б/Ж/У: 12.3/27.6/3.1 г

Подготовка:

Грибы выбирайте средние по размеру. Протрите влажной салфеткой, а не мойте — лишняя влага повредит текстуру. При необходимости снимите плёнку со шляпок и срежьте ножки заподлицо.

Маринад:

В миске смешайте майонез, мелко рубленую петрушку и чеснок, пропущенный через пресс.

Добавьте соль и перец по вкусу.

Перемешайте и выложите в получившийся маринад грибы. Оставьте на 1 час под пищевой плёнкой.

Готовим:

Разожгите угли и дайте им прогореть до равномерного жара.

Нанижите грибы на шампуры.

Обжаривайте над углями, часто переворачивая, в течение 15 минут, пока шляпки не подрумянятся, а маринад не подпечётся.

Советы и вариации:

Хотите придать блюду восточную нотку? Добавьте в маринад немного карри или молотого имбиря.

Любите травяной аромат? Замените чеснок на прованские травы.

Чтобы подать красиво — украсьте веточками зелени и каплей лимонного сока для яркости.

Почему стоит попробовать:

Подходит для ововегетарианцев

Идеален как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу

Быстро, просто и очень ароматно

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).

