Хруст и нежность в одной булке: что получится, если соединить бекон и банан

Если вам наскучила яичница, овсянка и сырные тосты — пора попробовать что-то по-настоящему неожиданное. Бутерброд с бананом и беконом звучит странно, но за этим рецептом — британская классика и гастрономический сюрприз.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тост со шпинатом и сыром

Именно такой сэндвич упоминается в книге Агаты Кристи «Вилла "Белый Конь"». Необычно? Зато как вкусно!

Что нужно:

Цельнозерновой хлеб — 2 ломтика

Бекон — 100 г

Банан — 2 штуки

Арахисовое масло — по вкусу

Соль — щепотка

Молотый чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

Обжарьте бекон до хрустящей корочки. Выложите его на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Поджарьте хлеб до лёгкой золотистой корочки. По желанию смажьте один ломтик арахисовым маслом. Соберите сэндвич: на хлеб выложите нарезанный кружочками банан, сверху — бекон. Накройте вторым ломтиком. Разрежьте пополам, поперчите и слегка посолите — вкус заиграет ещё ярче.

Почему стоит попробовать:

Сладкий банан делает вкус мягким и сочным

Хруст бекона даёт солёный контраст

Ореховое масло связывает всё в один ансамбль

Этот бутерброд — идеальный вариант на завтрак, перекус или даже в дорогу. Легко, быстро, с настроением.

Уточнения

Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем (англ. open sandwich).



