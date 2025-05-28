Хруст и нежность в одной булке: что получится, если соединить бекон и банан

Если вам наскучила яичница, овсянка и сырные тосты — пора попробовать что-то по-настоящему неожиданное. Бутерброд с бананом и беконом звучит странно, но за этим рецептом — британская классика и гастрономический сюрприз.
Именно такой сэндвич упоминается в книге Агаты Кристи «Вилла "Белый Конь"». Необычно? Зато как вкусно!
Цельнозерновой хлеб — 2 ломтика
Бекон — 100 г
Банан — 2 штуки
Арахисовое масло — по вкусу
Соль — щепотка
Молотый чёрный перец — по вкусу
Обжарьте бекон до хрустящей корочки. Выложите его на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Поджарьте хлеб до лёгкой золотистой корочки. По желанию смажьте один ломтик арахисовым маслом.
Соберите сэндвич: на хлеб выложите нарезанный кружочками банан, сверху — бекон. Накройте вторым ломтиком.
Разрежьте пополам, поперчите и слегка посолите — вкус заиграет ещё ярче.
Сладкий банан делает вкус мягким и сочным
Хруст бекона даёт солёный контраст
Ореховое масло связывает всё в один ансамбль
Этот бутерброд — идеальный вариант на завтрак, перекус или даже в дорогу. Легко, быстро, с настроением.
Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем (англ. open sandwich).
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