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Хруст и нежность в одной булке: что получится, если соединить бекон и банан

Еда

Если вам наскучила яичница, овсянка и сырные тосты — пора попробовать что-то по-настоящему неожиданное. Бутерброд с бананом и беконом звучит странно, но за этим рецептом — британская классика и гастрономический сюрприз.

Тост со шпинатом и сыром
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тост со шпинатом и сыром

Именно такой сэндвич упоминается в книге Агаты Кристи «Вилла "Белый Конь"». Необычно? Зато как вкусно!

Что нужно:

  • Цельнозерновой хлеб — 2 ломтика

  • Бекон — 100 г

  • Банан — 2 штуки

  • Арахисовое масло — по вкусу

  • Соль — щепотка

  • Молотый чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Обжарьте бекон до хрустящей корочки. Выложите его на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  2. Поджарьте хлеб до лёгкой золотистой корочки. По желанию смажьте один ломтик арахисовым маслом.

  3. Соберите сэндвич: на хлеб выложите нарезанный кружочками банан, сверху — бекон. Накройте вторым ломтиком.

  4. Разрежьте пополам, поперчите и слегка посолите — вкус заиграет ещё ярче.

Почему стоит попробовать:

  • Сладкий банан делает вкус мягким и сочным

  • Хруст бекона даёт солёный контраст

  • Ореховое масло связывает всё в один ансамбль

Этот бутерброд — идеальный вариант на завтрак, перекус или даже в дорогу. Легко, быстро, с настроением.

Уточнения

Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем (англ. open sandwich).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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