Эта черешня пахнет солнцем, а не складами — как её найти

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Ты тянешься к яркой черешне на рынке, но в голове — сомнения: сладкая или кислая? Сочная или обработанная? Чтобы не ошибиться с выбором, запоминай три главных признака настоящей, спелой и безопасной черешни.

Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черешня

1. Цвет — как у лаков для ногтей не должен быть

Хорошая черешня равномерно окрашена — без пятен, трещин, тёмных участков. Слишком блестящая поверхность — повод насторожиться: часто это результат химической обработки, а не знак свежести.

2. Хвостик не врёт

Зелёная, упругая плодоножка — главный признак того, что ягоды недавно собраны. Если хвостик сухой или бурый — черешня уже давно катается по ящикам и теряет сочность.

3. Где росла — имеет значение

Самой безопасной и вкусной считается черешня из Крыма и Краснодарского края. Там климат идеальный, и вероятность лишней химии — минимальна.

Сколько можно съесть

Роспотребнадзор советует ограничиться 300-400 г за раз. Это даст максимум пользы (витамины, антиоксиданты), не нагружая поджелудочную. Людям с проблемами ЖКТ или диабетом — особенно важно есть черешню после основного приёма пищи, а не натощак.

Как хранить

При температуре около 0°C и влажности 90-95% черешня может пролежать в холодильнике до недели. Главное — не мыть её заранее и хранить в бумажной упаковке или перфорированном контейнере.

Уточнения

Чере́шня— древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые. Как полагают, черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. в Анатолии и в Европе — на территории современных Дании и Швейцарии (жителям свайных построек).

