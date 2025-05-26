Почему этот кекс называют золотым стандартом: как испечь легенду, которая вкуснее с каждым днём

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Famous pound cake — он же "паунд кейк" — родом из тех времён, когда мерной ложкой служила логика, а рецепты запоминались просто: по фунту всего. Равное количество масла, сахара, яиц и муки — четыре кита, на которых держалась легенда. Сегодня фунтовый пирог немного легче, чуть изысканнее, но всё так же вкусен. В этой версии — с воздушной текстурой, тремя ароматами и безукоризненной структурой.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонные весы

Ингредиенты (на 12 порций)

Масло сливочное (комнатной температуры) — 340 г + немного для формы

Мука — 3 стакана + 2 ст. л. для формы

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — ½ ч. л.

Молоко (комнатной температуры, цельное) — 1 стакан

Натуральный экстракт ванили — 1 ч. л.

Миндальный экстракт — 1 ч. л.

Лимонный экстракт — 1 ч. л.

Сахар — 3 стакана

Яйца (крупные, комнатной температуры) — 6 шт.

Пошаговый рецепт:

Подготовка формы. Разогрейте духовку до 165°C. Хорошо смажьте форму для кекса маслом и обсыпьте 2 ст. л. муки. Встряхните, чтобы покрытие легло равномерно. Сухие и ароматные ингредиенты. Просейте муку с разрыхлителем и солью (трижды — для воздушности). Отдельно смешайте молоко с ванильным, лимонным и миндальным экстрактами. Масляная база. В чаше стационарного миксера взбейте масло на средней скорости до пышности (2 мин). Понемногу добавьте сахар, взбивайте ещё 3 минуты до гладкости. Яйца. По одному добавляйте яйца, каждый раз взбивая массу 15 секунд. Уменьшите скорость. Ввод муки и молока. В три этапа добавьте муку и молоко, начиная и заканчивая мукой. Взбивайте до однородного, но не тяжёлого теста. Выпечка. Выложите тесто в форму, слегка постучите ею о стол, чтобы тесто "уселось". Выпекайте около 1 ч. 15 мин. Зубочистка должна выйти чистой, но влажной. Остывание. Остудите в форме на решётке 30 минут, затем аккуратно извлеките и полностью охладите.

Несколько важных секретов:

Температура ингредиентов имеет значение — все компоненты должны быть комнатными. Стационарный миксер — не каприз, а необходимость. Ручной миксер "забьёт" тесто. Не переусердствуйте с взбиванием — иначе пирог будет тяжёлым. Светлая форма даёт лучшее пропекание. Не торопитесь с извлечением — 30 минут в форме после духовки обеспечат идеальную структуру. Не храните в холодильнике. При комнатной температуре вкус пирога только раскрывается!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

