Почему этот кекс называют золотым стандартом: как испечь легенду, которая вкуснее с каждым днём

Famous pound cake — он же "паунд кейк" — родом из тех времён, когда мерной ложкой служила логика, а рецепты запоминались просто: по фунту всего. Равное количество масла, сахара, яиц и муки — четыре кита, на которых держалась легенда. Сегодня фунтовый пирог немного легче, чуть изысканнее, но всё так же вкусен. В этой версии — с воздушной текстурой, тремя ароматами и безукоризненной структурой.
Масло сливочное (комнатной температуры) — 340 г + немного для формы
Мука — 3 стакана + 2 ст. л. для формы
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Соль — ½ ч. л.
Молоко (комнатной температуры, цельное) — 1 стакан
Натуральный экстракт ванили — 1 ч. л.
Миндальный экстракт — 1 ч. л.
Лимонный экстракт — 1 ч. л.
Сахар — 3 стакана
Яйца (крупные, комнатной температуры) — 6 шт.
Подготовка формы. Разогрейте духовку до 165°C. Хорошо смажьте форму для кекса маслом и обсыпьте 2 ст. л. муки. Встряхните, чтобы покрытие легло равномерно.
Сухие и ароматные ингредиенты. Просейте муку с разрыхлителем и солью (трижды — для воздушности). Отдельно смешайте молоко с ванильным, лимонным и миндальным экстрактами.
Масляная база. В чаше стационарного миксера взбейте масло на средней скорости до пышности (2 мин). Понемногу добавьте сахар, взбивайте ещё 3 минуты до гладкости.
Яйца. По одному добавляйте яйца, каждый раз взбивая массу 15 секунд. Уменьшите скорость.
Ввод муки и молока. В три этапа добавьте муку и молоко, начиная и заканчивая мукой. Взбивайте до однородного, но не тяжёлого теста.
Выпечка. Выложите тесто в форму, слегка постучите ею о стол, чтобы тесто "уселось". Выпекайте около 1 ч. 15 мин. Зубочистка должна выйти чистой, но влажной.
Остывание. Остудите в форме на решётке 30 минут, затем аккуратно извлеките и полностью охладите.
Температура ингредиентов имеет значение — все компоненты должны быть комнатными. Стационарный миксер — не каприз, а необходимость. Ручной миксер "забьёт" тесто. Не переусердствуйте с взбиванием — иначе пирог будет тяжёлым. Светлая форма даёт лучшее пропекание. Не торопитесь с извлечением — 30 минут в форме после духовки обеспечат идеальную структуру. Не храните в холодильнике. При комнатной температуре вкус пирога только раскрывается!
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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