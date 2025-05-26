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Почему этот кекс называют золотым стандартом: как испечь легенду, которая вкуснее с каждым днём

3:01
Еда

Famous pound cake — он же "паунд кейк" — родом из тех времён, когда мерной ложкой служила логика, а рецепты запоминались просто: по фунту всего. Равное количество масла, сахара, яиц и муки — четыре кита, на которых держалась легенда. Сегодня фунтовый пирог немного легче, чуть изысканнее, но всё так же вкусен. В этой версии — с воздушной текстурой, тремя ароматами и безукоризненной структурой.

Кухонные весы
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонные весы

Ингредиенты (на 12 порций)

  • Масло сливочное (комнатной температуры) — 340 г + немного для формы

  • Мука — 3 стакана + 2 ст. л. для формы

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Соль — &frac12 ч. л.

  • Молоко (комнатной температуры, цельное) — 1 стакан

  • Натуральный экстракт ванили — 1 ч. л.

  • Миндальный экстракт — 1 ч. л.

  • Лимонный экстракт — 1 ч. л.

  • Сахар — 3 стакана

  • Яйца (крупные, комнатной температуры) — 6 шт.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка формы. Разогрейте духовку до 165°C. Хорошо смажьте форму для кекса маслом и обсыпьте 2 ст. л. муки. Встряхните, чтобы покрытие легло равномерно.

  2. Сухие и ароматные ингредиенты. Просейте муку с разрыхлителем и солью (трижды — для воздушности). Отдельно смешайте молоко с ванильным, лимонным и миндальным экстрактами.

  3. Масляная база. В чаше стационарного миксера взбейте масло на средней скорости до пышности (2 мин). Понемногу добавьте сахар, взбивайте ещё 3 минуты до гладкости.

  4. Яйца. По одному добавляйте яйца, каждый раз взбивая массу 15 секунд. Уменьшите скорость.

  5. Ввод муки и молока. В три этапа добавьте муку и молоко, начиная и заканчивая мукой. Взбивайте до однородного, но не тяжёлого теста.

  6. Выпечка. Выложите тесто в форму, слегка постучите ею о стол, чтобы тесто "уселось". Выпекайте около 1 ч. 15 мин. Зубочистка должна выйти чистой, но влажной.

  7. Остывание. Остудите в форме на решётке 30 минут, затем аккуратно извлеките и полностью охладите.

Несколько важных секретов:

Температура ингредиентов имеет значение — все компоненты должны быть комнатными. Стационарный миксер — не каприз, а необходимость. Ручной миксер "забьёт" тесто. Не переусердствуйте с взбиванием — иначе пирог будет тяжёлым. Светлая форма даёт лучшее пропекание. Не торопитесь с извлечением — 30 минут в форме после духовки обеспечат идеальную структуру. Не храните в холодильнике. При комнатной температуре вкус пирога только раскрывается!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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