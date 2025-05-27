С дымком, травами и лимоном: грибы, от которых не оторваться

Когда хочется шашлыка, а времени нет — выручит гениально простой рецепт шампиньонов на мангале. Никаких заморочек, всё делается за 15 минут, а вкус — будто готовили полдня. Сочные, ароматные, с лёгкой корочкой и нежной серединой — грибы разлетаются быстрее мяса.
Свежие шампиньоны
50 мл оливкового масла Extra Virgin
Щепотка крупной соли
Щепотка итальянских трав
Веточка тимьяна
1 лимон
Протираем грибы бумажной салфеткой. Мыть не нужно — они впитывают влагу.
Делаем экспресс-маринад: масло, сок лимона, соль, тимьян, травы. Всё перемешать.
Поливаем грибы маринадом, перемешиваем, оставляем на 1 час (или хотя бы на 15 минут).
Разогреваем мангал, чтобы угли были в умеренной жаре.
Жарим на решетке 10–15 минут, регулярно переворачивая.
Мелкие грибы готовятся ещё быстрее и не теряют сок.
Не пересушите — шампиньоны легко становятся «резиновыми».
Подавайте горячими, прямо с огня — с соусами или просто с зеленью.
Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.
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