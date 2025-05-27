С дымком, травами и лимоном: грибы, от которых не оторваться

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется шашлыка, а времени нет — выручит гениально простой рецепт шампиньонов на мангале. Никаких заморочек, всё делается за 15 минут, а вкус — будто готовили полдня. Сочные, ароматные, с лёгкой корочкой и нежной серединой — грибы разлетаются быстрее мяса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шампиньоны

Что понадобится:

Свежие шампиньоны

50 мл оливкового масла Extra Virgin

Щепотка крупной соли

Щепотка итальянских трав

Веточка тимьяна

1 лимон

Готовим:

Протираем грибы бумажной салфеткой. Мыть не нужно — они впитывают влагу. Делаем экспресс-маринад: масло, сок лимона, соль, тимьян, травы. Всё перемешать. Поливаем грибы маринадом, перемешиваем, оставляем на 1 час (или хотя бы на 15 минут). Разогреваем мангал, чтобы угли были в умеренной жаре. Жарим на решетке 10–15 минут, регулярно переворачивая.

Полезные советы:

Мелкие грибы готовятся ещё быстрее и не теряют сок.

Не пересушите — шампиньоны легко становятся «резиновыми».

Подавайте горячими, прямо с огня — с соусами или просто с зеленью.

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

