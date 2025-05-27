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С дымком, травами и лимоном: грибы, от которых не оторваться

1:16
Еда

Когда хочется шашлыка, а времени нет — выручит гениально простой рецепт шампиньонов на мангале. Никаких заморочек, всё делается за 15 минут, а вкус — будто готовили полдня. Сочные, ароматные, с лёгкой корочкой и нежной серединой — грибы разлетаются быстрее мяса.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Что понадобится:

  • Свежие шампиньоны

  • 50 мл оливкового масла Extra Virgin

  • Щепотка крупной соли

  • Щепотка итальянских трав

  • Веточка тимьяна

  • 1 лимон

Готовим:

  1. Протираем грибы бумажной салфеткой. Мыть не нужно — они впитывают влагу.

  2. Делаем экспресс-маринад: масло, сок лимона, соль, тимьян, травы. Всё перемешать.

  3. Поливаем грибы маринадом, перемешиваем, оставляем на 1 час (или хотя бы на 15 минут).

  4. Разогреваем мангал, чтобы угли были в умеренной жаре.

  5. Жарим на решетке 10–15 минут, регулярно переворачивая.

Полезные советы:

  • Мелкие грибы готовятся ещё быстрее и не теряют сок.

  • Не пересушите — шампиньоны легко становятся «резиновыми».

  • Подавайте горячими, прямо с огня — с соусами или просто с зеленью.

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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