Быстро, как лапша, вкус, как у бабушки: печень в сметане на сковороде

Блюдо, которое хочется повторить. Никаких сложных шагов, только простой рецепт, доступные продукты и результат, от которого семья точно попросит добавки. Сочная, мягкая, в нежнейшем соусе — куриная печень в сметане готовится буквально за четверть часа.
500 г куриной печени
1 луковица
200 г сметаны
1 ст. л. муки
2 ст. л. растительного масла
Соль и перец — по вкусу
Промойте печень и удалите все плёнки. Это важно для нежности.
Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистости на разогретом масле.
Добавьте печень, обжаривайте около 10 минут — до румяной корочки. Приправьте.
В это время смешайте сметану с мукой — без комков.
Влейте смесь в сковороду, перемешайте и тушите под крышкой 5-7 минут.
Соус становится густым и обволакивает каждый кусочек, превращая печень в настоящее домашнее наслаждение.
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"Меньше лука, больше зелени — и все в восторге"
Быстро, вкусно, по-домашнему. Печень больше никто не назовёт скучной.
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
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