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Быстро, как лапша, вкус, как у бабушки: печень в сметане на сковороде

1:24
Еда

Блюдо, которое хочется повторить. Никаких сложных шагов, только простой рецепт, доступные продукты и результат, от которого семья точно попросит добавки. Сочная, мягкая, в нежнейшем соусе — куриная печень в сметане готовится буквально за четверть часа.

Субпродукты
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Субпродукты

Что нужно:

  • 500 г куриной печени

  • 1 луковица

  • 200 г сметаны

  • 1 ст. л. муки

  • 2 ст. л. растительного масла

  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Промойте печень и удалите все плёнки. Это важно для нежности.

  2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистости на разогретом масле.

  3. Добавьте печень, обжаривайте около 10 минут — до румяной корочки. Приправьте.

  4. В это время смешайте сметану с мукой — без комков.

  5. Влейте смесь в сковороду, перемешайте и тушите под крышкой 5-7 минут.

Соус становится густым и обволакивает каждый кусочек, превращая печень в настоящее домашнее наслаждение.

Что советуют хозяйки:

  • "Добавила чуть чеснока — вкус стал ярче, прям ресторанный"

  • "Сверху натёрла сыр — и подала как горячую закуску"

  • "Меньше лука, больше зелени — и все в восторге"

Быстро, вкусно, по-домашнему. Печень больше никто не назовёт скучной.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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