Быстро, как лапша, вкус, как у бабушки: печень в сметане на сковороде

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Блюдо, которое хочется повторить. Никаких сложных шагов, только простой рецепт, доступные продукты и результат, от которого семья точно попросит добавки. Сочная, мягкая, в нежнейшем соусе — куриная печень в сметане готовится буквально за четверть часа.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Субпродукты

Что нужно:

500 г куриной печени

1 луковица

200 г сметаны

1 ст. л. муки

2 ст. л. растительного масла

Соль и перец — по вкусу

Как готовить:

Промойте печень и удалите все плёнки. Это важно для нежности. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистости на разогретом масле. Добавьте печень, обжаривайте около 10 минут — до румяной корочки. Приправьте. В это время смешайте сметану с мукой — без комков. Влейте смесь в сковороду, перемешайте и тушите под крышкой 5-7 минут.

Соус становится густым и обволакивает каждый кусочек, превращая печень в настоящее домашнее наслаждение.

Что советуют хозяйки:

"Добавила чуть чеснока — вкус стал ярче, прям ресторанный"

"Сверху натёрла сыр — и подала как горячую закуску"

"Меньше лука, больше зелени — и все в восторге"

Быстро, вкусно, по-домашнему. Печень больше никто не назовёт скучной.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

