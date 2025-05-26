Пирог, который заменит целый ужин: 20 минут готовки и никакой сковороды

Когда хочется чего-то сытного, вкусного и простого — этот пирог всегда выручает. Нежное тесто с хрустящей корочкой, щедрая начинка из курицы, картофеля и зелени, и всё это — из доступных продуктов. Такой пирог не просто сытный — он домашний до глубины души. А съедается обычно горячим, прямо из формы — слишком вкусно, чтобы ждать.
Молоко — 180 мл
Масло сливочное — 100 г
Мука — 350-380 г (+ для раскатки)
Сода — 1 ч. ложка (7 г)
Соль — 0,5 ч. ложки
Яйцо (для смазывания) — 1 шт.
Куриное филе — 350 г
Картофель — 300 г
Лук репчатый — 1 шт. (100 г)
Укроп свежий — 20 г
Соль — по вкусу
Масло растительное (для формы) — 10 мл
Тесто. Растопите масло, немного остудите. Смешайте его с тёплым молоком, содой и солью. Введите просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Уберите под плёнку.
Начинка. Картофель, курицу и лук нарежьте маленькими кубиками. Мелко нарубите укроп. Всё соедините, посолите и тщательно перемешайте.
Формовка. Отделите ⅓ теста. Оставшуюся часть раскатайте в круг толщиной ~0,5 см, выложите в смазанную и присыпанную мукой форму (Ø 24 см), формируя бортики 3,5-4 см.
Сборка. Выложите начинку, равномерно распределите. Оставшуюся часть теста раскатайте и накройте пирог. Защипните края, сделайте отверстие посередине — для выхода пара.
Выпечка. Смажьте поверхность взбитым яйцом. Выпекайте при 180°C около 40-50 минут до румяной корочки.
Подача. Дайте пирогу немного остыть, аккуратно достаньте из формы. Подавайте тёплым, желательно — с чем-то прохладным: кефиром, салатом или зелёным чаем.
Этот пирог — вкусная альтернатива ужину на сковороде или супу. Он идеально сочетает белок, углеводы и зелень. Подходит для обеда, пикника или даже как основа для ужина "на потом". Аромат стоит такой, что соседи могут начать заглядывать "просто так".
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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