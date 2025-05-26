Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ, МЗМА, КамАЗ — как работали автозаводы и что выпускали в СССР
Эта тренировка делает подростков уверенными — как бодибилдинг влияет на растущий организм
Маленький рай у моря, где не нужны машины: где в Пелопоннесе спряталась настоящая Греция
Чудом вытащили с того света: певец Шура чуть не простился с жизнью из-за желания быть красивым
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Дом кажется чистым, но есть один момент, который упускают почти все
Вишневые ногти: самый сочный тренд лета 2025 года, который ты захочешь попробовать
Пёс страдает, а вы не знаете, чем его кормить? Вот простая еда, которую советуют даже ветеринары
Маленький гигант: как контролировать рост дерева в горшке, чтобы оно не стало монстром

Пирог, который заменит целый ужин: 20 минут готовки и никакой сковороды

2:39
Еда

Когда хочется чего-то сытного, вкусного и простого — этот пирог всегда выручает. Нежное тесто с хрустящей корочкой, щедрая начинка из курицы, картофеля и зелени, и всё это — из доступных продуктов. Такой пирог не просто сытный — он домашний до глубины души. А съедается обычно горячим, прямо из формы — слишком вкусно, чтобы ждать.

слоёный пирог
Фото: freepik
слоёный пирог

Ингредиенты

Для теста

  • Молоко — 180 мл

  • Масло сливочное — 100 г

  • Мука — 350-380 г (+ для раскатки)

  • Сода — 1 ч. ложка (7 г)

  • Соль — 0,5 ч. ложки

  • Яйцо (для смазывания) — 1 шт.

Для начинки

  • Куриное филе — 350 г

  • Картофель — 300 г

  • Лук репчатый — 1 шт. (100 г)

  • Укроп свежий — 20 г

  • Соль — по вкусу

  • Масло растительное (для формы) — 10 мл

Пошаговый рецепт

  1. Тесто. Растопите масло, немного остудите. Смешайте его с тёплым молоком, содой и солью. Введите просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Уберите под плёнку.

  2. Начинка. Картофель, курицу и лук нарежьте маленькими кубиками. Мелко нарубите укроп. Всё соедините, посолите и тщательно перемешайте.

  3. Формовка. Отделите ⅓ теста. Оставшуюся часть раскатайте в круг толщиной ~0,5 см, выложите в смазанную и присыпанную мукой форму (Ø 24 см), формируя бортики 3,5-4 см.

  4. Сборка. Выложите начинку, равномерно распределите. Оставшуюся часть теста раскатайте и накройте пирог. Защипните края, сделайте отверстие посередине — для выхода пара.

  5. Выпечка. Смажьте поверхность взбитым яйцом. Выпекайте при 180°C около 40-50 минут до румяной корочки.

  6. Подача. Дайте пирогу немного остыть, аккуратно достаньте из формы. Подавайте тёплым, желательно — с чем-то прохладным: кефиром, салатом или зелёным чаем.

Этот пирог — вкусная альтернатива ужину на сковороде или супу. Он идеально сочетает белок, углеводы и зелень. Подходит для обеда, пикника или даже как основа для ужина "на потом". Аромат стоит такой, что соседи могут начать заглядывать "просто так".

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Недвижимость
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Домашние животные
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Мирный план Дональда Трампа: смерть в прямом эфире Дмитрий Плотников Учат Скайнет против москалей: украинцы загрузили в ИИ видео боёв на два миллиона часов Олег Володин Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Последние материалы
ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ, МЗМА, КамАЗ — как работали автозаводы и что выпускали в СССР
Эта тренировка делает подростков уверенными — как бодибилдинг влияет на растущий организм
Маленький рай у моря, где не нужны машины: где в Пелопоннесе спряталась настоящая Греция
Чудом вытащили с того света: певец Шура чуть не простился с жизнью из-за желания быть красивым
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Дом кажется чистым, но есть один момент, который упускают почти все
Пирог, который заменит целый ужин: 20 минут готовки и никакой сковороды
Вишневые ногти: самый сочный тренд лета 2025 года, который ты захочешь попробовать
Пёс страдает, а вы не знаете, чем его кормить? Вот простая еда, которую советуют даже ветеринары
Маленький гигант: как контролировать рост дерева в горшке, чтобы оно не стало монстром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.