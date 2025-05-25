Самое нежное печенье без формочек и выкрутасов: тепло в каждом узоре

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашнее печенье на сметане — это то, что не выходит из моды. Оно простое, уютное, с ароматом детства и ванили. А ещё - невероятно податливое в форме. В этом рецепте мы сделаем не просто печенье, а "плетёнки" — фигурную выпечку с декоративной текстурой, которую хочется рассматривать и съедать одновременно.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan Shelhamer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печенье мадлен

Ингредиенты (на 6 порций)

Мука — 400 г

Сахар — 200 г

Маргарин сливочный — 150 г

Сметана — 2 ст. ложки

Желтки — 2 шт.

Яйцо (для теста) — 1 шт.

Яйцо (для смазывания) — 1 шт.

Сода — 0,5 ч. ложки (7 г)

Соль — щепотка

Сахарная пудра — по вкусу, для украшения

Пошаговый рецепт

Подготовка. За час до начала достаньте маргарин, чтобы он стал мягким. Основа теста. Желтки отделите от белков. Взбейте желтки с сахаром. Добавьте размягчённый маргарин и сметану, хорошо перемешайте. Сухие ингредиенты. Муку соедините с содой и солью, просейте. Замес. Постепенно введите муку в жидкую основу, замешивая мягкое, эластичное тесто. Можно сразу использовать, но лучше дать ему полчаса полежать в холодильнике. Формовка. Раскатайте тесто в пласт (около 0,5 см). Нарежьте на тонкие полоски и переплетите их в узоры — как косички. Вырежьте кружки или любую форму. Подготовка к выпечке. Выложите печенье на застеленный пергаментом противень. Взбейте яйцо и смажьте заготовки сверху. Выпечка. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут, пока печенье не станет румяным. Подача. Остудите и при желании присыпьте сахарной пудрой. Получается красиво, вкусно и душевно.

Печенье "плетёнки" — это про текстуру и нежность. Про аромат топлёного маргарина, слегка хрустящие края и сладкую, но не приторную середину. Его удобно брать с собой, дарить или просто устроить себе маленький праздник под чай. А детям особенно нравится его форма — они могут даже помогать его плести.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

