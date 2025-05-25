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Самое нежное печенье без формочек и выкрутасов: тепло в каждом узоре

2:28
Еда

Домашнее печенье на сметане — это то, что не выходит из моды. Оно простое, уютное, с ароматом детства и ванили. А ещё - невероятно податливое в форме. В этом рецепте мы сделаем не просто печенье, а "плетёнки" — фигурную выпечку с декоративной текстурой, которую хочется рассматривать и съедать одновременно.

Печенье мадлен
Фото: commons.wikimedia.org by Evan Shelhamer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье мадлен

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Мука — 400 г

  • Сахар — 200 г

  • Маргарин сливочный — 150 г

  • Сметана — 2 ст. ложки

  • Желтки — 2 шт.

  • Яйцо (для теста) — 1 шт.

  • Яйцо (для смазывания) — 1 шт.

  • Сода — 0,5 ч. ложки (7 г)

  • Соль — щепотка

  • Сахарная пудра — по вкусу, для украшения

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка. За час до начала достаньте маргарин, чтобы он стал мягким.

  2. Основа теста. Желтки отделите от белков. Взбейте желтки с сахаром. Добавьте размягчённый маргарин и сметану, хорошо перемешайте.

  3. Сухие ингредиенты. Муку соедините с содой и солью, просейте.

  4. Замес. Постепенно введите муку в жидкую основу, замешивая мягкое, эластичное тесто. Можно сразу использовать, но лучше дать ему полчаса полежать в холодильнике.

  5. Формовка. Раскатайте тесто в пласт (около 0,5 см). Нарежьте на тонкие полоски и переплетите их в узоры — как косички. Вырежьте кружки или любую форму.

  6. Подготовка к выпечке. Выложите печенье на застеленный пергаментом противень. Взбейте яйцо и смажьте заготовки сверху.

  7. Выпечка. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут, пока печенье не станет румяным.

  8. Подача. Остудите и при желании присыпьте сахарной пудрой. Получается красиво, вкусно и душевно.

Печенье "плетёнки" — это про текстуру и нежность. Про аромат топлёного маргарина, слегка хрустящие края и сладкую, но не приторную середину. Его удобно брать с собой, дарить или просто устроить себе маленький праздник под чай. А детям особенно нравится его форма — они могут даже помогать его плести.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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