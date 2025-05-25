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Чизкейк по домашнему: как из бюджетных ингредиентов сделать десерт, достойный витрины

Еда

Этот десерт — как лето в выпечке. Хрустящее песочное тесто с золотистой корочкой, мягкая творожно-сметанная начинка и сладкая, чуть терпкая голубика. Он не слишком сладкий, но точно не скучный. Он не требует кулинарного образования, но выглядит — как витринный экземпляр в кафе. А вкус… Вкус расскажет за вас всё остальное.

Чизкейк с голубикой
Фото: Designed by Freepik by vershinka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чизкейк с голубикой

Ингредиенты

Для основы

  • Сливочное масло (холодное) — 90 г

  • Яйцо (холодное) — 1 шт.

  • Сахар — 30 г

  • Мука — 200 г

  • Разрыхлитель — 5 г

  • Соль — щепотка

Для начинки

  • Голубика — 130 г + немного для украшения

  • Творог — 200 г

  • Сметана (или йогурт) — 200 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахарная пудра — 90 г

  • Крахмал кукурузный — 20 г

  • Соль — щепотка

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка. Промойте и обсушите ягоды. Поставьте духовку разогреваться до 180°C.

  2. Песочное тесто. Смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло, перетрите в крошку. Добавьте взбитое яйцо понемногу, пока не соберёте тесто в шар. Раскатайте на пергаменте, выложите в форму (20 см) с бортиками и отправьте в холодильник.

  3. Начинка. Соедините творог со сметаной и перебейте блендером. Добавьте яйца, пудру, крахмал и соль — снова пробейте до гладкости.

  4. Сборка. Наколите основу вилкой. Выложите ягоды, залейте творожной массой, разровняйте.

  5. Выпечка. Поставьте в духовку на 50-60 минут. Верх должен схватиться и слегка подпрыгнуть. Остудите, затем охладите минимум 3 часа (лучше — ночь).

  6. Подача. Аккуратно извлеките из формы, украсьте свежими ягодами — и готово.

Этот тарт-чизкейк получается одновременно воздушным и насыщенным. Он не приторный, но каждый кусочек тает на языке. Простой состав, знакомый вкус и элегантная подача — идеальное решение для летнего вечера, посиделок с подругами или просто, чтобы порадовать себя. Готовьте — и будьте уверены: рецепт попросят все.

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально — «сырный пирог», «творожный пирог») — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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