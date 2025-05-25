Окрошка нового поколения без майонеза и колбасы: меньше калорий, больше вкуса

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда летом хочется чего-то лёгкого, холодного и бодрящего. И вот она — окрошка, но не простая, а с яркой томатной ноткой и полезной белковой начинкой. Никакой сметаны, только лёгкий кефир, немного воды, свежие овощи, варёное куриное филе и щепотка чесночной пикантности. Простое, полезное и невероятно аппетитное блюдо, которое освежит даже в самый жаркий день.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Ингредиенты (на 3 порции)

Куриное филе — 250 г

Огурец свежий — 200 г

Помидоры — 150 г

Кефир (2,5%) — 300 мл

Яйца — 2 шт.

Вода — 150 мл

Зелёный лук — 10 г

Петрушка — 10 г

Укроп — 10 г

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец — по вкусу

Лимонный сок — по желанию

Пошаговый рецепт

Подготовка. Отварите куриное филе до мягкости (примерно 25 минут), остудите прямо в бульоне. Отварите яйца вкрутую (10 минут после закипания), охладите. Нарезка. Филе, огурцы, помидоры и яйца нарежьте небольшими кубиками. Зелень измельчите. Сборка. Выложите всё в большую кастрюлю или миску. Добавьте кефир и воду. Посолите, поперчите, добавьте измельчённый чеснок. При желании — каплю лимонного сока. Охлаждение. Поставьте окрошку в холодильник минимум на 30 минут. Подача. Разлейте по глубоким тарелкам, украсьте зеленью — и наслаждайтесь летним вкусом!

Эта окрошка не похожа на классическую. Она легче, свежее, с неожиданной, но очень гармоничной помидорной кислинкой и деликатной чесночной нотой. Прекрасный выбор для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом. Освежает, насыщает и оставляет приятное послевкусие.

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

