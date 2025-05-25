Окрошка нового поколения без майонеза и колбасы: меньше калорий, больше вкуса

Иногда летом хочется чего-то лёгкого, холодного и бодрящего. И вот она — окрошка, но не простая, а с яркой томатной ноткой и полезной белковой начинкой. Никакой сметаны, только лёгкий кефир, немного воды, свежие овощи, варёное куриное филе и щепотка чесночной пикантности. Простое, полезное и невероятно аппетитное блюдо, которое освежит даже в самый жаркий день.
Куриное филе — 250 г
Огурец свежий — 200 г
Помидоры — 150 г
Кефир (2,5%) — 300 мл
Яйца — 2 шт.
Вода — 150 мл
Зелёный лук — 10 г
Петрушка — 10 г
Укроп — 10 г
Чеснок — 1 зубчик
Соль, перец — по вкусу
Лимонный сок — по желанию
Подготовка. Отварите куриное филе до мягкости (примерно 25 минут), остудите прямо в бульоне. Отварите яйца вкрутую (10 минут после закипания), охладите.
Нарезка. Филе, огурцы, помидоры и яйца нарежьте небольшими кубиками. Зелень измельчите.
Сборка. Выложите всё в большую кастрюлю или миску. Добавьте кефир и воду. Посолите, поперчите, добавьте измельчённый чеснок. При желании — каплю лимонного сока.
Охлаждение. Поставьте окрошку в холодильник минимум на 30 минут.
Подача. Разлейте по глубоким тарелкам, украсьте зеленью — и наслаждайтесь летним вкусом!
Эта окрошка не похожа на классическую. Она легче, свежее, с неожиданной, но очень гармоничной помидорной кислинкой и деликатной чесночной нотой. Прекрасный выбор для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом. Освежает, насыщает и оставляет приятное послевкусие.
Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.
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