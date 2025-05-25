Никто не поверит, что вы приготовили это дома: бастурма по лучшим армянским традициям

2:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хоть раз пробовали бастурму — плотную, пряную, с терпким ароматом специй — вы знаете, что забыть её невозможно. А если готовить её дома, по всем правилам, с уважением к рецепту и к себе — получается не просто вкусно, а почти духовный опыт. Эта бастурма — как крепкий напиток или хорошая музыка: сначала чувствуешь аромат, потом вкус, потом лёгкое послевкусие. И хочется ещё.

Фото: Designed by Freepik by anastasia1012, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бастурма

Ингредиенты (на 8 порций)

Вырезка говяжья — ~700 г

Соль крупная — ~100 г

Сахар — 2 ч. л.

Чаман (пажитник голубой) — 5-6 ст. л.

Чеснок — 4-5 зубчиков

Перец чили — 1 небольшой стручок

Лавровый лист — 1-2 шт.

Кориандр (зёрна) — 0,5 ч. л.

Гвоздика — 1-2 шт.

Можжевеловые ягоды — 1-2 шт.

Пошаговый рецепт

Мясо. Возьмите говяжью вырезку. Разрежьте вдоль, если кусок крупный — это поможет соли и специям лучше "дойти" до центра. Засолка. В миске смешайте крупную соль и сахар. Обваляйте мясо со всех сторон. Оставьте его под марлей на полдня при комнатной температуре. Холодильник. Переложите мясо в противень и отправьте в холодильник. Через 12 часов переверните и оставьте ещё на столько же в образовавшемся рассоле. Подсушка. Промойте мясо, обсушите салфетками и подставьте под струю вентилятора. В тёплое время года мясо может высохнуть за несколько часов. Прессовка. Заверните мясо в марлю, туго обвяжите и поместите под пресс (~12 кг) на сутки. После проверьте: оно должно быть плотным, сухим, упругим. Пряная обмазка. Смешайте чаман, давленый чеснок, чили, толчёный лавровый лист, кориандр, гвоздику и можжевеловую ягоду. Разведите холодной водой до густоты сметаны. Обмазывание. Покройте мясо слоем пряной пасты, дайте просохнуть 3 часа. Повторите процедуру дважды. Вяление. После последней обмазки подвесьте бастурму в хорошо проветриваемое место на две недели. Сквозняк — ваш лучший помощник. Подача. Нарезайте бастурму острым ножом тонкими слайсами. Чем тоньше — тем вкуснее. Можно просто так, без хлеба, будто конфету: положил на язык, а вкус сам раскрывается…

Готовить бастурму — это не просто про еду. Это про терпение, настрой, удовольствие от процесса и глубокое уважение к рецептам, проверенным временем. Она не требует спешки — и потому особенно ценна.

Уточнения

Бастурма́ (арм. Բաստուրմա, греч. Παστουρμάς) или басдырма́ (азерб. Basdırma, монг. Борц, тур. Pastırma, чув. Пустарма) — вяленая вырезка из разных видов мяса.

