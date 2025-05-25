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Когда хочется чего-то вкусного, но без лишних хлопот: пирог, который не требует замеса теста

2:49
Еда

Когда хочется чего-то ароматного, нежного и по-настоящему домашнего, на помощь приходит проверенный рецепт — насыпной пирог с клубникой и творогом. Рассыпчатое тесто-крошка, сочная клубничная начинка и нежный творожный слой создают ту самую гармонию вкуса, которую не захочется забывать. А главное — готовится всё просто, без сложных шагов и лишней суеты.

Насыпной пирог с вареньем
Фото: commons.wikimedia.org by Anja Osenberg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Насыпной пирог с вареньем

Ингредиенты

  • Клубника — 500 г

  • Творог — 550 г

  • Мука — 370 г

  • Сахар — 220 г

  • Сливочное масло — 200 г + 10 г

  • Разрыхлитель — 8 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Ванилин — на кончике ножа

  • Соль — 1 ч. ложка

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка продуктов. Достаньте сливочное масло заранее — оно должно быть мягким. Подготовьте клубнику: промойте и удалите хвостики.

  2. Приготовление теста-крошки. В миске соедините просеянную муку, 120 г сахара, соль и разрыхлитель. Добавьте 180 г масла, нарезанного кубиками или натёртого на тёрке. Руками перетрите смесь до состояния влажной крошки.

  3. Подготовка клубники. Нарежьте ягоды крупными кусочками. На сковороде растопите 10 г сливочного масла, добавьте оставшиеся 50 г сахара и клубнику. Потушите 3-4 минуты, чтобы она пустила сок и стала ароматной. Остудите.

  4. Готовим творожную начинку. В глубокой миске взбейте яйца с оставшимся сахаром и ванилином. Добавьте творог частями и продолжайте взбивать до однородной массы.

  5. Сборка пирога. Разогрейте духовку до 190°C. Форму (лучше разъёмную) слегка смажьте. Выложите &frac34 части песочной крошки, немного утрамбуйте. Сверху выложите творожную массу, затем — слой клубники. Завершите пирог, посыпав оставшейся крошкой.

  6. Выпекание. Поставьте форму в духовку на 45 минут. Пирог должен подрумяниться и слегка "подпрыгнуть" в объёме.

  7. Подача. Дайте пирогу остыть прямо в форме. После — нарежьте порционно и подавайте. Он одинаково хорош и тёплым, и полностью охлаждённым.

Этот насыпной пирог — настоящий летний привет из детства. Простота приготовления делает его идеальным десертом для буднего вечера, а сочетание творога и клубники — достойным украшением любого чаепития. Побалуйте себя — ведь такие рецепты всегда приносят уют в дом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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