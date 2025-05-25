Один ингредиент превращает эти грибы в идеальную закуску — попробуйте и убедитесь

2:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные шампиньоны по этому рецепту — не просто закуска, а настоящий гастрономический комплимент себе и близким. Грибы получаются нежными, с насыщенным вкусом, благодаря гармоничному сочетанию сыра, белого вина, свежих трав и тонкого аромата чеснока.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шампиньоны запеченные

Ингредиенты на 6 порций

Шампиньоны (около 5 см в диаметре) — 24 шт.

Лук-шалот — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Пармезан — 30 г

Белое сухое вино — 50 мл

Свежий тимьян (нарезанный) — 1 ч. ложка

Лимонный сок — 1 ч. ложка

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Петрушка (нарезанная, для украшения) — 1 ст. ложка

Соль — 2 щепотки

Молотый чёрный перец — 2 щепотки

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 220°C. Осторожно отделите ножки грибов от шляпок. Сложите шляпки в миску, добавьте столовую ложку оливкового масла, соль и щепотку перца. Перемешайте. Выложите грибы на противень срезом вверх и запекайте 15 минут — до испарения влаги и уменьшения в размере. Переверните грибы и верните в духовку ещё на 5 минут — до лёгкого потемнения. Нарежьте лук-шалот и очистите чеснок. Сложите в блендер ножки грибов, шалот, чеснок и щепотку перца. Измельчите до пастообразной консистенции. Разогрейте сковороду с оставшейся ложкой масла и обжарьте грибную массу до испарения влаги и насыщенного аромата. Влейте вино и тушите ещё пару минут, пока начинка не загустеет. Переложите массу в миску, дайте ей немного остыть. Натрите сыр, разделив его на две части. В остывшую начинку добавьте большую часть сыра, тимьян и лимонный сок. Хорошо перемешайте. Аккуратно нафаршируйте грибные шляпки полученной смесью, выложите на противень. Посыпьте сверху оставшимся сыром. Запекайте 15 минут до аппетитной золотистой корочки. Перед подачей посыпьте свежей петрушкой.

Пищевая ценность (на 1 порцию)

Калорий: 90

Жиры: 6 г

Холестерин: 5 мг

Натрий: 190 мг

Углеводы: 3 г

Сахара: 2 г

Белки: 3 г

Фаршированные шампиньоны — это тот редкий случай, когда простые ингредиенты и несложный процесс приготовления создают блюдо, достойное праздничного стола. Они подойдут как для уютного ужина в кругу семьи, так и в роли элегантной закуски на фуршете. Главное — готовьте с удовольствием, и вкус обязательно вас отблагодарит.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

