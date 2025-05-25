Один ингредиент превращает эти грибы в идеальную закуску — попробуйте и убедитесь

Фаршированные шампиньоны по этому рецепту — не просто закуска, а настоящий гастрономический комплимент себе и близким. Грибы получаются нежными, с насыщенным вкусом, благодаря гармоничному сочетанию сыра, белого вина, свежих трав и тонкого аромата чеснока.
Шампиньоны (около 5 см в диаметре) — 24 шт.
Лук-шалот — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Пармезан — 30 г
Белое сухое вино — 50 мл
Свежий тимьян (нарезанный) — 1 ч. ложка
Лимонный сок — 1 ч. ложка
Оливковое масло — 2 ст. ложки
Петрушка (нарезанная, для украшения) — 1 ст. ложка
Соль — 2 щепотки
Молотый чёрный перец — 2 щепотки
Разогрейте духовку до 220°C. Осторожно отделите ножки грибов от шляпок.
Сложите шляпки в миску, добавьте столовую ложку оливкового масла, соль и щепотку перца. Перемешайте.
Выложите грибы на противень срезом вверх и запекайте 15 минут — до испарения влаги и уменьшения в размере.
Переверните грибы и верните в духовку ещё на 5 минут — до лёгкого потемнения.
Нарежьте лук-шалот и очистите чеснок.
Сложите в блендер ножки грибов, шалот, чеснок и щепотку перца. Измельчите до пастообразной консистенции.
Разогрейте сковороду с оставшейся ложкой масла и обжарьте грибную массу до испарения влаги и насыщенного аромата.
Влейте вино и тушите ещё пару минут, пока начинка не загустеет.
Переложите массу в миску, дайте ей немного остыть.
Натрите сыр, разделив его на две части.
В остывшую начинку добавьте большую часть сыра, тимьян и лимонный сок. Хорошо перемешайте.
Аккуратно нафаршируйте грибные шляпки полученной смесью, выложите на противень.
Посыпьте сверху оставшимся сыром.
Запекайте 15 минут до аппетитной золотистой корочки.
Перед подачей посыпьте свежей петрушкой.
Калорий: 90
Жиры: 6 г
Холестерин: 5 мг
Натрий: 190 мг
Углеводы: 3 г
Сахара: 2 г
Белки: 3 г
Фаршированные шампиньоны — это тот редкий случай, когда простые ингредиенты и несложный процесс приготовления создают блюдо, достойное праздничного стола. Они подойдут как для уютного ужина в кругу семьи, так и в роли элегантной закуски на фуршете. Главное — готовьте с удовольствием, и вкус обязательно вас отблагодарит.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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