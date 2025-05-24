Меню и цены советской столовой 1978 года

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Советская столовая конца 70-х — это не просто место, где ели.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Это был целый ритуал: звенящий алюминиевый поднос, блюдо на 30 копеек, чай за пятак и бабушка в белом халате, строго контролирующая порции. Здесь питались сытно и за сущие копейки, а меню запоминалось на всю жизнь.

Что можно было попробовать и сколько это стоило

Завтраки

Манная каша с маслом — 8 копеек

Яичница из двух яиц — 15 копеек

Какао — 7 копеек

Чай с лимоном — 5 копеек

Первые блюда

Борщ со сметаной — 10-15 копеек

Рассольник — 12 копеек

Гороховый суп — 10 копеек

Щи кислые — 14 копеек

Вторые блюда

Котлета по-домашнему — 22 копейки

Гуляш — 25 копеек

Жареная рыба — 20 копеек

Яичница с сосиской — 18 копеек

Гарниры (пюре, гречка, макароны) — от 7 до 10 копеек.

Салаты и закуски

Винегрет — 6 копеек

Селёдка с луком — 8 копеек

Капуста квашеная — 5 копеек

Салат "Оливье" (редко) — 12 копеек

Десерты и напитки

Запеканка творожная — 10 копеек

Кисель в стакане — 6 копеек

Компот из сухофруктов — 5 копеек

Пирожное "Картошка" — 15 копеек

Сытный обед из трёх блюд — суп, котлета с гарниром и компот — обходился примерно в 60-80 копеек. На рубль можно было не только наесться, но ещё и взять десерт или второй чай.

Советская столовая — это идеология на тарелке: просто, дёшево и одинаково для всех. Пусть в меню не было изысков, зато была уверенность: никто не останется голодным, а кусок хлеба всегда бесплатно. Сегодня за такие деньги даже стакан воды купить сложно — времена, конечно, изменились.