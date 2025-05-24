Меню и цены советской столовой 1978 года

Советская столовая конца 70-х — это не просто место, где ели.
Это был целый ритуал: звенящий алюминиевый поднос, блюдо на 30 копеек, чай за пятак и бабушка в белом халате, строго контролирующая порции. Здесь питались сытно и за сущие копейки, а меню запоминалось на всю жизнь.
Завтраки
Первые блюда
Вторые блюда
Гарниры (пюре, гречка, макароны) — от 7 до 10 копеек.
Салаты и закуски
Десерты и напитки
Сытный обед из трёх блюд — суп, котлета с гарниром и компот — обходился примерно в 60-80 копеек. На рубль можно было не только наесться, но ещё и взять десерт или второй чай.
Советская столовая — это идеология на тарелке: просто, дёшево и одинаково для всех. Пусть в меню не было изысков, зато была уверенность: никто не останется голодным, а кусок хлеба всегда бесплатно. Сегодня за такие деньги даже стакан воды купить сложно — времена, конечно, изменились.
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