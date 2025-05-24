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Меню и цены советской столовой 1978 года

2:02
Еда

Советская столовая конца 70-х — это не просто место, где ели.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Это был целый ритуал: звенящий алюминиевый поднос, блюдо на 30 копеек, чай за пятак и бабушка в белом халате, строго контролирующая порции. Здесь питались сытно и за сущие копейки, а меню запоминалось на всю жизнь.

Что можно было попробовать и сколько это стоило

Завтраки

  • Манная каша с маслом — 8 копеек
  • Яичница из двух яиц — 15 копеек
  • Какао — 7 копеек
  • Чай с лимоном — 5 копеек

Первые блюда

  • Борщ со сметаной — 10-15 копеек
  • Рассольник — 12 копеек
  • Гороховый суп — 10 копеек
  • Щи кислые — 14 копеек

Вторые блюда

  • Котлета по-домашнему — 22 копейки
  • Гуляш — 25 копеек
  • Жареная рыба — 20 копеек
  • Яичница с сосиской — 18 копеек

Гарниры (пюре, гречка, макароны) — от 7 до 10 копеек.

Салаты и закуски

  • Винегрет — 6 копеек
  • Селёдка с луком — 8 копеек
  • Капуста квашеная — 5 копеек
  • Салат "Оливье" (редко) — 12 копеек

Десерты и напитки

  • Запеканка творожная — 10 копеек
  • Кисель в стакане — 6 копеек
  • Компот из сухофруктов — 5 копеек
  • Пирожное "Картошка" — 15 копеек

Сытный обед из трёх блюд — суп, котлета с гарниром и компот — обходился примерно в 60-80 копеек. На рубль можно было не только наесться, но ещё и взять десерт или второй чай.

Советская столовая — это идеология на тарелке: просто, дёшево и одинаково для всех. Пусть в меню не было изысков, зато была уверенность: никто не останется голодным, а кусок хлеба всегда бесплатно. Сегодня за такие деньги даже стакан воды купить сложно — времена, конечно, изменились.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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