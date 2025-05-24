Топ-5 легендарных тортов из СССР, которые помнят все

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская кулинария умела удивлять даже при скромном выборе продуктов.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ торт наполеон

Но то, что не хватало в ассортименте, компенсировалось фантазией и любовью. Особенно это касалось тортов: пышных, сладких, пропитанных — их пекли дома на праздники или покупали в кондитерских, а вкус запоминался на всю жизнь.

Вот топ-5 тортов, которыми угощали в СССР.

1. Торт "Наполеон"

Слоёный гигант с заварным кремом — символ праздника. Бабушки пекли по 10-12 коржей, складывали в высокую башню и щедро промазывали кремом. Чем дольше стоял — тем вкуснее становился.

2. Торт "Прага"

Густой, шоколадный, с насыщенным вкусом — нечто среднее между "Захером" и "бисквитом на все случаи жизни". Готовился строго по ГОСТу в кондитерских, считался деликатесом.

3. Торт "Птичье молоко"

Лёгкий, почти воздушный торт с нежным суфле и шоколадной глазурью. Появился позже остальных, но быстро стал дефицитом. Его добывали "по знакомству" — так был он популярен.

4. Торт "Медовик"

Медовые коржи, густой сметанный крем — всё просто, но вкусно и по-домашнему. Иногда его делали на скорую руку, а иногда выдерживали в холодильнике сутки, чтобы он пропитался как следует.

5. Бисквитный торт с вареньем

Пекли чаще всего дома: простой бисквитный корж, прослойка из смородинового варенья и крем из сгущёнки с маслом. Украшали орехами или тертым шоколадом — у каждой хозяйки был свой вариант.

Советские торты были не про декор, а про вкус. Их не выставляли в соцсеть, но к ним стояли в очереди и берегли рецепты в тетрадках. Эти торты до сих пор можно встретить в меню кафе и на домашних праздниках — потому что настоящая классика не устаревает.