Топ-5 легендарных тортов из СССР, которые помнят все

Советская кулинария умела удивлять даже при скромном выборе продуктов.
Но то, что не хватало в ассортименте, компенсировалось фантазией и любовью. Особенно это касалось тортов: пышных, сладких, пропитанных — их пекли дома на праздники или покупали в кондитерских, а вкус запоминался на всю жизнь.
Вот топ-5 тортов, которыми угощали в СССР.
1. Торт "Наполеон"
Слоёный гигант с заварным кремом — символ праздника. Бабушки пекли по 10-12 коржей, складывали в высокую башню и щедро промазывали кремом. Чем дольше стоял — тем вкуснее становился.
2. Торт "Прага"
Густой, шоколадный, с насыщенным вкусом — нечто среднее между "Захером" и "бисквитом на все случаи жизни". Готовился строго по ГОСТу в кондитерских, считался деликатесом.
3. Торт "Птичье молоко"
Лёгкий, почти воздушный торт с нежным суфле и шоколадной глазурью. Появился позже остальных, но быстро стал дефицитом. Его добывали "по знакомству" — так был он популярен.
4. Торт "Медовик"
Медовые коржи, густой сметанный крем — всё просто, но вкусно и по-домашнему. Иногда его делали на скорую руку, а иногда выдерживали в холодильнике сутки, чтобы он пропитался как следует.
5. Бисквитный торт с вареньем
Пекли чаще всего дома: простой бисквитный корж, прослойка из смородинового варенья и крем из сгущёнки с маслом. Украшали орехами или тертым шоколадом — у каждой хозяйки был свой вариант.
Советские торты были не про декор, а про вкус. Их не выставляли в соцсеть, но к ним стояли в очереди и берегли рецепты в тетрадках. Эти торты до сих пор можно встретить в меню кафе и на домашних праздниках — потому что настоящая классика не устаревает.
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