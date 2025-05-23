Топ-5 самых популярных пирожных времён СССР

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожные в Советском Союзе были не просто десертом — это был маленький праздник в картонной коробке.

Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожное "Картошка"

Их продавали в кондитерских, на развес, брали "по числу гостей" и ели с особым удовольствием. Каждое пирожное имело свой вкус, форму и даже характер. И хотя выбор был не таким широким, как сегодня — эти названия и ароматы помнят до сих пор.

1. Пирожное "Картошка"

Классика всех времён. Делалось из печенья, какао, масла и сгущёнки. Лепили вручную, посыпали крошкой. Продавалась в каждом кафе, но вкуснее всего — домашняя, бабушкина.

2. Пирожное "Эклер"

Заварное тесто, воздушная начинка и глазурь сверху. Чаще всего — с заварным кремом или сливочным. Съесть эклер — означало "жить хорошо", пусть и всего на пару укусов.

3. Пирожное "Безе"

Лёгкое, хрупкое, тающее во рту. С добавлением орехов, иногда склеенное масляным кремом. Настоящий деликатес — покупался поштучно, ели осторожно, чтобы не разломать.

4. Пирожное "Корзиночка"

Песочная основа, масляный крем, капля варенья сверху и цветок из крема. Любимое детское пирожное: яркое, красивое, сладкое. Часто стояло в витрине рядом с "Песочным кольцом".

5. Пирожное "Буше"

Небольшие бисквитные половинки с кремом внутри, покрытые глазурью. Снаружи похоже на эклер, но по вкусу — своя, узнаваемая классика. Продавалось на развес, часто брали сразу несколько.

Советские пирожные были простыми, но запоминающимися. Они не нуждались в модных подачах — их ели в гостях, на свадьбах, после очереди за колбасой и просто с чаем у окна.

Эти десерты стали не только символом эпохи, но и вкусом, который хочется вернуть. И хорошо, что сегодня их можно испечь снова — хоть из ностальгии, хоть ради вкуса.