Топ-5 самых популярных пирожных времён СССР

Пирожные в Советском Союзе были не просто десертом — это был маленький праздник в картонной коробке.
Их продавали в кондитерских, на развес, брали "по числу гостей" и ели с особым удовольствием. Каждое пирожное имело свой вкус, форму и даже характер. И хотя выбор был не таким широким, как сегодня — эти названия и ароматы помнят до сих пор.
1. Пирожное "Картошка"
Классика всех времён. Делалось из печенья, какао, масла и сгущёнки. Лепили вручную, посыпали крошкой. Продавалась в каждом кафе, но вкуснее всего — домашняя, бабушкина.
2. Пирожное "Эклер"
Заварное тесто, воздушная начинка и глазурь сверху. Чаще всего — с заварным кремом или сливочным. Съесть эклер — означало "жить хорошо", пусть и всего на пару укусов.
3. Пирожное "Безе"
Лёгкое, хрупкое, тающее во рту. С добавлением орехов, иногда склеенное масляным кремом. Настоящий деликатес — покупался поштучно, ели осторожно, чтобы не разломать.
4. Пирожное "Корзиночка"
Песочная основа, масляный крем, капля варенья сверху и цветок из крема. Любимое детское пирожное: яркое, красивое, сладкое. Часто стояло в витрине рядом с "Песочным кольцом".
5. Пирожное "Буше"
Небольшие бисквитные половинки с кремом внутри, покрытые глазурью. Снаружи похоже на эклер, но по вкусу — своя, узнаваемая классика. Продавалось на развес, часто брали сразу несколько.
Советские пирожные были простыми, но запоминающимися. Они не нуждались в модных подачах — их ели в гостях, на свадьбах, после очереди за колбасой и просто с чаем у окна.
Эти десерты стали не только символом эпохи, но и вкусом, который хочется вернуть. И хорошо, что сегодня их можно испечь снова — хоть из ностальгии, хоть ради вкуса.
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