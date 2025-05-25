Этот пирог с отрубями докажет, что полезное — значит вкусное: ПП сладость за 40 минут

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Пышный, ароматный, слегка пряный и очень уютный — этот пирог с тыквой и яблоками готовится просто, а съедается ещё быстрее. Овсяные отруби делают выпечку более сытной и полезной, кефир придаёт ей лёгкую кислинку, а изюм добавляет сочные акценты. Отличный вариант для чаепития без чувства вины.

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Овсяные отруби

Ингредиенты (на 6-8 порций)

Овсяные отруби — 200 г

Кефир — 200 мл

Яйца — 2 шт.

Пшеничная мука — 200 г

Яблоки — 2 шт.

Тыква — 150 г

Изюм — 100 г

Сахар — 20 г

Сахарная пудра — 1 ст. л. (для посыпки)

Ванильный сахар — 10 г

Разрыхлитель — чайная ложка

Сода — половина ч. л.

Соль — треть ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Как приготовить

Замочите отруби.

Смешайте овсяные отруби с содой и залейте кефиром. Перемешайте и оставьте на 10 минут. Сделайте основу теста.

Отдельно взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром. Влейте растительное масло, перемешайте вилкой. Объедините массы.

Добавьте яичную смесь к отрубям с кефиром, перемешайте. Соберите тесто.

Муку соедините с разрыхлителем, всыпьте в основную массу и тщательно перемешайте. Подготовьте начинку.

Очищенную тыкву нарежьте маленькими кубиками. Изюм промойте. Яблоки разрежьте пополам, удалите сердцевину, сделайте неглубокие надрезы на мякоти. Соберите пирог.

Вмешайте в тесто тыкву и изюм. Выложите в смазанную форму, разровняйте. Сверху уложите яблочные половинки срезом вниз, слегка вдавите. Выпекайте.

Готовьте в духовке при 180°C около 40 минут. Проверяйте готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой. Подача.

Готовый пирог остудите и слегка припорошите сахарной пудрой.

Ваш пирог готов! Приятного аппетита и крепкого здоровья!

Уточнения

О́труби — твёрдая оболочка зерна.

