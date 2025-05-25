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Этот пирог с отрубями докажет, что полезное — значит вкусное: ПП сладость за 40 минут

2:17
Еда

Пышный, ароматный, слегка пряный и очень уютный — этот пирог с тыквой и яблоками готовится просто, а съедается ещё быстрее. Овсяные отруби делают выпечку более сытной и полезной, кефир придаёт ей лёгкую кислинку, а изюм добавляет сочные акценты. Отличный вариант для чаепития без чувства вины.

Овсяные отруби
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Овсяные отруби

Ингредиенты (на 6-8 порций)

  • Овсяные отруби — 200 г

  • Кефир — 200 мл

  • Яйца — 2 шт.

  • Пшеничная мука — 200 г

  • Яблоки — 2 шт.

  • Тыква — 150 г

  • Изюм — 100 г

  • Сахар — 20 г

  • Сахарная пудра — 1 ст. л. (для посыпки)

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Разрыхлитель — чайная ложка

  • Сода — половина ч. л.

  • Соль — треть ч. л.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

Как приготовить

  1. Замочите отруби.
    Смешайте овсяные отруби с содой и залейте кефиром. Перемешайте и оставьте на 10 минут.

  2. Сделайте основу теста.
    Отдельно взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром. Влейте растительное масло, перемешайте вилкой.

  3. Объедините массы.
    Добавьте яичную смесь к отрубям с кефиром, перемешайте.

  4. Соберите тесто.
    Муку соедините с разрыхлителем, всыпьте в основную массу и тщательно перемешайте.

  5. Подготовьте начинку.
    Очищенную тыкву нарежьте маленькими кубиками. Изюм промойте. Яблоки разрежьте пополам, удалите сердцевину, сделайте неглубокие надрезы на мякоти.

  6. Соберите пирог.
    Вмешайте в тесто тыкву и изюм. Выложите в смазанную форму, разровняйте. Сверху уложите яблочные половинки срезом вниз, слегка вдавите.

  7. Выпекайте.
    Готовьте в духовке при 180°C около 40 минут. Проверяйте готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой.

  8. Подача.
    Готовый пирог остудите и слегка припорошите сахарной пудрой.

Ваш пирог готов! Приятного аппетита и крепкого здоровья!

Уточнения

О́труби — твёрдая оболочка зерна. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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