Этот пирог с отрубями докажет, что полезное — значит вкусное: ПП сладость за 40 минут

Пышный, ароматный, слегка пряный и очень уютный — этот пирог с тыквой и яблоками готовится просто, а съедается ещё быстрее. Овсяные отруби делают выпечку более сытной и полезной, кефир придаёт ей лёгкую кислинку, а изюм добавляет сочные акценты. Отличный вариант для чаепития без чувства вины.
Овсяные отруби — 200 г
Кефир — 200 мл
Яйца — 2 шт.
Пшеничная мука — 200 г
Яблоки — 2 шт.
Тыква — 150 г
Изюм — 100 г
Сахар — 20 г
Сахарная пудра — 1 ст. л. (для посыпки)
Ванильный сахар — 10 г
Разрыхлитель — чайная ложка
Сода — половина ч. л.
Соль — треть ч. л.
Масло растительное — 2 ст. л.
Замочите отруби.
Смешайте овсяные отруби с содой и залейте кефиром. Перемешайте и оставьте на 10 минут.
Сделайте основу теста.
Отдельно взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром. Влейте растительное масло, перемешайте вилкой.
Объедините массы.
Добавьте яичную смесь к отрубям с кефиром, перемешайте.
Соберите тесто.
Муку соедините с разрыхлителем, всыпьте в основную массу и тщательно перемешайте.
Подготовьте начинку.
Очищенную тыкву нарежьте маленькими кубиками. Изюм промойте. Яблоки разрежьте пополам, удалите сердцевину, сделайте неглубокие надрезы на мякоти.
Соберите пирог.
Вмешайте в тесто тыкву и изюм. Выложите в смазанную форму, разровняйте. Сверху уложите яблочные половинки срезом вниз, слегка вдавите.
Выпекайте.
Готовьте в духовке при 180°C около 40 минут. Проверяйте готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой.
Подача.
Готовый пирог остудите и слегка припорошите сахарной пудрой.
Ваш пирог готов! Приятного аппетита и крепкого здоровья!
О́труби — твёрдая оболочка зерна.
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