Блюдо из капусты, которое захочется повторить: просто, сытно, необычно

3:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда из самых простых продуктов можно сотворить настоящее гастрономическое шоу. Вот, например, кочан капусты. Что с ним делать? Потушить? Завернуть голубцы? Есть идея поинтереснее — нафаршировать капусту целиком. Получается сочно, ароматно и красиво. А главное — это проще, чем кажется, если знать пару хитростей.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейки из цветной капусты

Что нужно (на 4-6 порций)

Для капусты

Капуста — 1 кочан (около 1,3 кг)

Мясной фарш — 800 г

Черствый хлеб или булка — 50 г

Молоко или бульон (для замачивания хлеба) — 150 мл

Репчатый лук — 130 г

Жир (можно сливочное масло или топленое) — 30 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1 ч. л.

Перец чёрный молотый — половина ч. л.

Петрушка или укроп — по вкусу

Для соуса

Мука — 30 г

Сливочное масло — 30 г

Бульон или вода — 500 мл

Лимонный сок — 20 мл

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 10 г

Как готовить

Подготовьте капусту заранее.

Заморозьте целый кочан на ночь — это поможет потом без труда отделить листья. Утром разморозьте капусту полностью. Сделайте начинку. Хлеб замочите в молоке или бульоне, затем отожмите. Лук мелко нарежьте и обжарьте до лёгкой золотистости. Смешайте фарш, хлеб, яйцо, жареный лук, зелень, соль и перец. Хорошо вымешайте. Подготовьте кочан. Поставьте его на стакан или просто на стол и аккуратно отделите листья, оставляя основание. Каждый лист должен оставаться прикреплён к кочану у корня — получится как бутон. Оставьте 2-3 листа для подложки. Фаршируйте. К ложке фарша прикладывайте к центру кочана, накрывая сверху ближайшим листом. Повторяйте, пока весь кочан не будет "набран" слоями. Сверху закройте оставшимися листьями, чтобы получился аккуратный шар. Подготовьте форму. На дно формы выложите фольгу и несколько капустных листьев. Сверху аккуратно уложите фаршированный кочан, заверните в фольгу. Запекайте. Отправьте в духовку, разогретую до 180°С, на 1,5 часа. Пока капуста запекается — готовим соус. Муку слегка подсушите на сухой сковороде, добавьте масло. Вливайте бульон постепенно, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Добавьте лимонный сок, соль, сахар — прогрейте до загустения. Финальный аккорд. Разверните фольгу, полейте капусту соусом и запекайте ещё 20 минут — уже без укрытия, чтобы появилась аппетитная корочка. Подача.Выньте готовую капусту, нарежьте на дольки как пирог, полейте остатками соуса и наслаждайтесь.

Приятного аппетита для всей семьи!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

