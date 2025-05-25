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Блюдо из капусты, которое захочется повторить: просто, сытно, необычно

3:14
Еда

Иногда из самых простых продуктов можно сотворить настоящее гастрономическое шоу. Вот, например, кочан капусты. Что с ним делать? Потушить? Завернуть голубцы? Есть идея поинтереснее — нафаршировать капусту целиком. Получается сочно, ароматно и красиво. А главное — это проще, чем кажется, если знать пару хитростей.

Стейки из цветной капусты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейки из цветной капусты

Что нужно (на 4-6 порций)

Для капусты

  • Капуста — 1 кочан (около 1,3 кг)

  • Мясной фарш — 800 г

  • Черствый хлеб или булка — 50 г

  • Молоко или бульон (для замачивания хлеба) — 150 мл

  • Репчатый лук — 130 г

  • Жир (можно сливочное масло или топленое) — 30 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль — 1 ч. л.

  • Перец чёрный молотый — половина ч. л.

  • Петрушка или укроп — по вкусу

Для соуса

  • Мука — 30 г

  • Сливочное масло — 30 г

  • Бульон или вода — 500 мл

  • Лимонный сок — 20 мл

  • Соль — 1 ч. л.

  • Сахар — 10 г

Как готовить

  1. Подготовьте капусту заранее.
    Заморозьте целый кочан на ночь — это поможет потом без труда отделить листья. Утром разморозьте капусту полностью.
  2. Сделайте начинку. Хлеб замочите в молоке или бульоне, затем отожмите. Лук мелко нарежьте и обжарьте до лёгкой золотистости. Смешайте фарш, хлеб, яйцо, жареный лук, зелень, соль и перец. Хорошо вымешайте.
  3. Подготовьте кочан. Поставьте его на стакан или просто на стол и аккуратно отделите листья, оставляя основание. Каждый лист должен оставаться прикреплён к кочану у корня — получится как бутон. Оставьте 2-3 листа для подложки.
  4. Фаршируйте. К ложке фарша прикладывайте к центру кочана, накрывая сверху ближайшим листом. Повторяйте, пока весь кочан не будет "набран" слоями. Сверху закройте оставшимися листьями, чтобы получился аккуратный шар.
  5. Подготовьте форму. На дно формы выложите фольгу и несколько капустных листьев. Сверху аккуратно уложите фаршированный кочан, заверните в фольгу.
  6. Запекайте. Отправьте в духовку, разогретую до 180°С, на 1,5 часа.
  7. Пока капуста запекается — готовим соус. Муку слегка подсушите на сухой сковороде, добавьте масло. Вливайте бульон постепенно, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Добавьте лимонный сок, соль, сахар — прогрейте до загустения.
  8. Финальный аккорд. Разверните фольгу, полейте капусту соусом и запекайте ещё 20 минут — уже без укрытия, чтобы появилась аппетитная корочка.
  9. Подача.Выньте готовую капусту, нарежьте на дольки как пирог, полейте остатками соуса и наслаждайтесь.

Приятного аппетита для всей семьи!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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