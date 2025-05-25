Без долгих маринадов и заморочек: секрет самой сочной курицы из трёх ингредиентов

Когда не хочется придумывать что-то сложное, а поужинать нужно вкусно и сытно, на выручку снова приходит курица. Этот рецепт — настоящий лайфхак: ингредиентов немного, готовится всё без суеты, а результат — ресторанного уровня. Нежное мясо с сочной начинкой под хрустящей кожицей станет хитом и среди будней, и в праздничный день.
Куриные грудки с косточкой и кожей — 4 шт.
Пармезан (натертый) — 0,25 стакана
Свежая петрушка (мелко порезанные листья) — 1 стакан
Панировочные сухари — 0,25 стакана
Лимонная цедра (мелко натёртая) — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Прекрасной парой к этой курице станут спагетти с оливковым маслом, свежемолотым перцем и тертым сыром. Можно также добавить немного лимонной цедры — она элегантно перекликается с начинкой. Приятного аппетита!
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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