Без долгих маринадов и заморочек: секрет самой сочной курицы из трёх ингредиентов

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда не хочется придумывать что-то сложное, а поужинать нужно вкусно и сытно, на выручку снова приходит курица. Этот рецепт — настоящий лайфхак: ингредиентов немного, готовится всё без суеты, а результат — ресторанного уровня. Нежное мясо с сочной начинкой под хрустящей кожицей станет хитом и среди будней, и в праздничный день.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные грудки

Что потребуется (на 4 порции)

Куриные грудки с косточкой и кожей — 4 шт.

Пармезан (натертый) — 0,25 стакана

Свежая петрушка (мелко порезанные листья) — 1 стакан

Панировочные сухари — 0,25 стакана

Лимонная цедра (мелко натёртая) — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Как готовить

Разогрейте духовку до 230°C.

Пока она греется, займитесь начинкой. В небольшой миске соедините петрушку, панировочные сухари, тёртый пармезан и цедру лимона. Добавьте соль и перец — по щепотке каждого. Всё хорошо перемешайте. Фаршируем курицу. Разделите начинку на 4 равные части. Аккуратно подденьте пальцами кожицу на грудке, не отделяя её полностью — просто создайте "кармашек". Вложите внутрь одну порцию ароматной смеси, распределите её. Затем прижмите кожицу обратно. Отправляем в духовку. Выложите куриные грудки в форму для запекания, немного посолите и поперчите сверху. Запекайте около 30 минут. Грудка готова, когда температура внутри самой толстой части достигает 75°C (если используете термометр).

Прекрасной парой к этой курице станут спагетти с оливковым маслом, свежемолотым перцем и тертым сыром. Можно также добавить немного лимонной цедры — она элегантно перекликается с начинкой. Приятного аппетита!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

