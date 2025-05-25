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Без долгих маринадов и заморочек: секрет самой сочной курицы из трёх ингредиентов

2:02
Еда

Когда не хочется придумывать что-то сложное, а поужинать нужно вкусно и сытно, на выручку снова приходит курица. Этот рецепт — настоящий лайфхак: ингредиентов немного, готовится всё без суеты, а результат — ресторанного уровня. Нежное мясо с сочной начинкой под хрустящей кожицей станет хитом и среди будней, и в праздничный день.

Куриные грудки
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные грудки

Что потребуется (на 4 порции)

  • Куриные грудки с косточкой и кожей — 4 шт.

  • Пармезан (натертый) — 0,25 стакана

  • Свежая петрушка (мелко порезанные листья) — 1 стакан

  • Панировочные сухари — 0,25 стакана

  • Лимонная цедра (мелко натёртая) — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Черный молотый перец — по вкусу

Как готовить

  1. Разогрейте духовку до 230°C.
    Пока она греется, займитесь начинкой. В небольшой миске соедините петрушку, панировочные сухари, тёртый пармезан и цедру лимона. Добавьте соль и перец — по щепотке каждого. Всё хорошо перемешайте.
  2. Фаршируем курицу. Разделите начинку на 4 равные части. Аккуратно подденьте пальцами кожицу на грудке, не отделяя её полностью — просто создайте "кармашек". Вложите внутрь одну порцию ароматной смеси, распределите её. Затем прижмите кожицу обратно.
  3. Отправляем в духовку. Выложите куриные грудки в форму для запекания, немного посолите и поперчите сверху. Запекайте около 30 минут. Грудка готова, когда температура внутри самой толстой части достигает 75°C (если используете термометр).

Прекрасной парой к этой курице станут спагетти с оливковым маслом, свежемолотым перцем и тертым сыром. Можно также добавить немного лимонной цедры — она элегантно перекликается с начинкой. Приятного аппетита!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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