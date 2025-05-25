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Этот маринад спасет даже жёсткое мясо:самый удачный маринад для свиного шашлыка — проверено

1:46
Еда

Если вы хотите, чтобы шашлык из свинины получился по-настоящему сочным, мягким и ароматным, обязательно попробуйте этот маринад. Сметана придаёт мясу нежность, горчица — лёгкую пикантность, а специи и сок граната делают вкус по-настоящему ярким и запоминающимся.

шашлык
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык

Ингредиенты:

  • Сметана — 150 г

  • Горчица (обычная или зернистая) — 2 ч. л.

  • Перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.

  • Паприка молотая — 0,25 ч. л.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Кориандр молотый — 0,25 ч. л.

  • Лавровый лист (молотый) — 2 щепотки

  • Имбирь молотый — по вкусу

  • Сок гранатовый — 100 г

  • Сок лимона — 1 ч. л.

  • Соль — по вкусу

Специи можно подстроить под свои предпочтения — это универсальная база для сочного шашлыка!

Как приготовить маринад

  1. Возьмите глубокую посуду, в которой удобно будет перемешивать.

  2. Выложите сметану, добавьте натёртый на тёрке чеснок.

  3. Влейте гранатовый сок и сок лимона.

  4. Насыпьте все специи: перец, паприку, кориандр, молотый лавровый лист, имбирь.

  5. Добавьте соль по вкусу и тщательно перемешайте до однородной массы.

Маринад готов — можно смело погружать в него кусочки свинины!

Советы

  • Замаринуйте мясо минимум на 4 часа, а лучше на ночь — тогда оно действительно пропитается вкусами.

  • Такой маринад подойдёт и для курицы, и даже для овощей на гриле.

В результате вы получите шашлык, который:

  • Тает во рту
  • Приятно пахнет специями
  • Имеет красивую румяную корочку

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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