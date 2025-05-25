Этот маринад спасет даже жёсткое мясо:самый удачный маринад для свиного шашлыка — проверено

Если вы хотите, чтобы шашлык из свинины получился по-настоящему сочным, мягким и ароматным, обязательно попробуйте этот маринад. Сметана придаёт мясу нежность, горчица — лёгкую пикантность, а специи и сок граната делают вкус по-настоящему ярким и запоминающимся.
Сметана — 150 г
Горчица (обычная или зернистая) — 2 ч. л.
Перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.
Паприка молотая — 0,25 ч. л.
Чеснок — 2 зубчика
Кориандр молотый — 0,25 ч. л.
Лавровый лист (молотый) — 2 щепотки
Имбирь молотый — по вкусу
Сок гранатовый — 100 г
Сок лимона — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Специи можно подстроить под свои предпочтения — это универсальная база для сочного шашлыка!
Возьмите глубокую посуду, в которой удобно будет перемешивать.
Выложите сметану, добавьте натёртый на тёрке чеснок.
Влейте гранатовый сок и сок лимона.
Насыпьте все специи: перец, паприку, кориандр, молотый лавровый лист, имбирь.
Добавьте соль по вкусу и тщательно перемешайте до однородной массы.
Маринад готов — можно смело погружать в него кусочки свинины!
Замаринуйте мясо минимум на 4 часа, а лучше на ночь — тогда оно действительно пропитается вкусами.
Такой маринад подойдёт и для курицы, и даже для овощей на гриле.
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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