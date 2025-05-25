Салат, который выметает лишнее: 3 ингредиента и минус 3 кг за неделю, которые не вернутся

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете лёгкий, сочный и полезный салат, который не только украсит тарелку, но и поможет организму почувствовать себя легче — познакомьтесь с салатом "Метёлка", он же "Щётка". Это блюдо давно заслужило признание среди сторонников правильного питания и разгрузочных дней — всё благодаря его удивительной способности мягко очищать организм, насыщать витаминами и запускать процессы восстановления.

Фото: flickr.com by Rooey202, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с краснокочанной капустой и свеклой

Почему "Метёлка"

Название говорит само за себя: салат работает как натуральная щётка для организма. Благодаря клетчатке, содержащейся в сырых овощах, он способствует:

мягкому очищению кишечника,

улучшению пищеварения,

снижению веса,

укреплению иммунитета.

А ещё - он очень вкусный, яркий и готовится всего за 10 минут.

Основной состав

Капуста белокочанная — 300 г

Свекла сырая — 100 г

Морковь сырая — 100 г

Нерафинированное подсолнечное масло — по вкусу

Сок лимона — по вкусу

Дополнительно по желанию:

1 яблоко (натереть на крупной тёрке)

1 зубчик чеснока (измельчить)

Свежая зелень (петрушка, укроп)

Немного соли и чёрного перца

Семечки подсолнечника, тыквы или кунжут для посыпки

Как приготовить

Капусту тонко нашинкуйте. Свеклу и морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкими брусочками. Соедините овощи в большой миске и немного помните руками — чтобы они пустили сок и стали мягче. Заправьте салат лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешайте. По желанию — добавьте яблоко, чеснок, зелень, специи или семечки. Подайте салат сразу — он максимально полезен в свежем виде!

Полезный совет

Если вы готовите салат "Метёлка" в диетических целях — не добавляйте соль и семечки, и придерживайтесь классического состава из капусты, свеклы и моркови.

Салат "Метёлка" — это идеальный способ:

разгрузить организм,

насытить его витаминами,

и просто насладиться свежестью овощей.

Пусть этот простой, но волшебно полезный салат станет постоянным гостем на вашем столе!

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

