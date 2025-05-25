Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уехал на море — вернулся к СТО: что забывают сделать водители с автомобилем перед отпуском
Этот маринад спасет даже жёсткое мясо:самый удачный маринад для свиного шашлыка — проверено
Тихо губят здоровье: эти комнатные растения вредят во сне
Тропический рай разрешил работать из шезлонга: виза на год, море, и стабильный интернет — да, это реально
Маленький карман, о котором никто не рассказывает: зачем он на джинсах
48 лет молчания: биография Фредди Меркьюри раскрывает его невероятную тайну
Будете жалеть, что не начали раньше: 5 способов поливать, но не тонуть в воде
Верность сильнее инстинктов: эти животные не меняют половинок даже под давлением природы
Мировой фейк: ИИ обманывает все человечество и это страшно

Салат, который выметает лишнее: 3 ингредиента и минус 3 кг за неделю, которые не вернутся

2:18
Еда

Если вы ищете лёгкий, сочный и полезный салат, который не только украсит тарелку, но и поможет организму почувствовать себя легче — познакомьтесь с салатом "Метёлка", он же "Щётка". Это блюдо давно заслужило признание среди сторонников правильного питания и разгрузочных дней — всё благодаря его удивительной способности мягко очищать организм, насыщать витаминами и запускать процессы восстановления.

Салат с краснокочанной капустой и свеклой
Фото: flickr.com by Rooey202, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с краснокочанной капустой и свеклой

Почему "Метёлка"

Название говорит само за себя: салат работает как натуральная щётка для организма. Благодаря клетчатке, содержащейся в сырых овощах, он способствует:

  • мягкому очищению кишечника,

  • улучшению пищеварения,

  • снижению веса,

  • укреплению иммунитета.

А ещё - он очень вкусный, яркий и готовится всего за 10 минут.

Основной состав

  • Капуста белокочанная — 300 г

  • Свекла сырая — 100 г

  • Морковь сырая — 100 г

  • Нерафинированное подсолнечное масло — по вкусу

  • Сок лимона — по вкусу

Дополнительно по желанию:

  • 1 яблоко (натереть на крупной тёрке)

  • 1 зубчик чеснока (измельчить)

  • Свежая зелень (петрушка, укроп)

  • Немного соли и чёрного перца

  • Семечки подсолнечника, тыквы или кунжут для посыпки

Как приготовить

  1. Капусту тонко нашинкуйте.

  2. Свеклу и морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкими брусочками.

  3. Соедините овощи в большой миске и немного помните руками — чтобы они пустили сок и стали мягче.

  4. Заправьте салат лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешайте.

  5. По желанию — добавьте яблоко, чеснок, зелень, специи или семечки.

  6. Подайте салат сразу — он максимально полезен в свежем виде!

Полезный совет

Если вы готовите салат "Метёлка" в диетических целях — не добавляйте соль и семечки, и придерживайтесь классического состава из капусты, свеклы и моркови.

Салат "Метёлка" — это идеальный способ:

  • разгрузить организм,

  • насытить его витаминами,

  • и просто насладиться свежестью овощей.

Пусть этот простой, но волшебно полезный салат станет постоянным гостем на вашем столе!

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая
Новости спорта
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая Аудио 
Топ-5 культовых конфет времён СССР, которые помнят все
Еда и рецепты
Топ-5 культовых конфет времён СССР, которые помнят все Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Сводка с фронта: продолжаются удары по объектам Украины, в Киеве кончаются ЗРК Patriot Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Последние материалы
Этот маринад спасет даже жёсткое мясо:самый удачный маринад для свиного шашлыка — проверено
Сводка с фронта: продолжаются удары по объектам Украины, в Киеве кончаются ЗРК Patriot
Тихо губят здоровье: эти комнатные растения вредят во сне
Тропический рай разрешил работать из шезлонга: виза на год, море, и стабильный интернет — да, это реально
Маленький карман, о котором никто не рассказывает: зачем он на джинсах
48 лет молчания: биография Фредди Меркьюри раскрывает его невероятную тайну
Салат, который выметает лишнее: 3 ингредиента и минус 3 кг за неделю, которые не вернутся
Будете жалеть, что не начали раньше: 5 способов поливать, но не тонуть в воде
Верность сильнее инстинктов: эти животные не меняют половинок даже под давлением природы
Мировой фейк: ИИ обманывает все человечество и это страшно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.