Салат, который выметает лишнее: 3 ингредиента и минус 3 кг за неделю, которые не вернутся

Если вы ищете лёгкий, сочный и полезный салат, который не только украсит тарелку, но и поможет организму почувствовать себя легче — познакомьтесь с салатом "Метёлка", он же "Щётка". Это блюдо давно заслужило признание среди сторонников правильного питания и разгрузочных дней — всё благодаря его удивительной способности мягко очищать организм, насыщать витаминами и запускать процессы восстановления.
Название говорит само за себя: салат работает как натуральная щётка для организма. Благодаря клетчатке, содержащейся в сырых овощах, он способствует:
мягкому очищению кишечника,
улучшению пищеварения,
снижению веса,
укреплению иммунитета.
А ещё - он очень вкусный, яркий и готовится всего за 10 минут.
Капуста белокочанная — 300 г
Свекла сырая — 100 г
Морковь сырая — 100 г
Нерафинированное подсолнечное масло — по вкусу
Сок лимона — по вкусу
1 яблоко (натереть на крупной тёрке)
1 зубчик чеснока (измельчить)
Свежая зелень (петрушка, укроп)
Немного соли и чёрного перца
Семечки подсолнечника, тыквы или кунжут для посыпки
Капусту тонко нашинкуйте.
Свеклу и морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкими брусочками.
Соедините овощи в большой миске и немного помните руками — чтобы они пустили сок и стали мягче.
Заправьте салат лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешайте.
По желанию — добавьте яблоко, чеснок, зелень, специи или семечки.
Подайте салат сразу — он максимально полезен в свежем виде!
Если вы готовите салат "Метёлка" в диетических целях — не добавляйте соль и семечки, и придерживайтесь классического состава из капусты, свеклы и моркови.
разгрузить организм,
насытить его витаминами,
и просто насладиться свежестью овощей.
Пусть этот простой, но волшебно полезный салат станет постоянным гостем на вашем столе!
Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
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