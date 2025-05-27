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Абрикосовая вершина и нежная основа: ватрушка, достойная золотой тарелки

1:32
Еда

Этот пирог не зря зовётся королевским. Не только потому, что выглядит как десерт из дворцового меню. Слухи говорят, что ватрушку в таком виде подавали при дворе Александра II — и любимые сладкоежки царской семьи были в полном восторге. Главное — это не классическая лепёшка с творогом, а настоящий пирог с суфлеобразной начинкой и абрикосовым акцентом. Готовим?

ватрушка
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
ватрушка

Мягкая крошка, суфле из творога и летняя фруктовая прослойка

Сначала делаем основу: холодное масло, мука, сахар и щепотка ванили превращаются в крошку — нежную, но плотную, чтобы держать форму. В неё вмешиваются желтки — тесто становится эластичным, как песочное, но легче.

Начинка — отдельная магия: творог протирается до кремового состояния, в него вводятся яйца, крахмал и взбитые белки — пышные, как облака. И наконец — абрикосы. Сочные, спелые, разрезанные пополам, они не растворяются в массе, а создают акцент, балансируют сладость и радуют глаз.

Как собрать и выпечь

  1. В форму засыпаем 2/3 крошки и утрамбовываем основу с бортиками.

  2. Вливаем творожную начинку, выкладываем абрикосы срезом вверх.

  3. Сверху — оставшаяся крошка, и всё - в духовку на 50-60 минут.

Остудить, вынуть, нарезать — и наслаждаться роскошью, которая пахнет домашним летом.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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