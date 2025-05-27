Фрукты, которые теперь не страшно есть: уксусный трюк против невидимой химии

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежие овощи и фрукты — символ заботы о здоровье. Но даже на идеально вымытом яблоке могут скрываться опасные остатки пестицидов, не видимые глазу. Что же делать? Ответ уже стоит у вас на полке — обычный уксус.

Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фрукты

Что не смоет вода — растворит уксус

Большинство пестицидов не боится воды. Они гидрофобны, устойчивы к дождям, и потому не уходят при простом ополаскивании. Зато уксусная кислота может мягко и эффективно разрушать и смывать химические остатки, не влияя на вкус и структуру продукта.

Как это работает

Смешайте 1 часть уксуса (белого или яблочного) с 3 частями воды. Замочите в этом растворе фрукты и овощи на 15-20 минут. После — промойте под проточной водой, помогая себе мягкой щёткой, особенно в трещинах и возле хвостиков.

Что очищать — обязательно

Этот метод идеально подходит для всего, что вы едите с кожурой:

яблоки, груши, виноград

клубника, черешня

помидоры, огурцы, кабачки

морковь, салат, шпинат

Овощи и фрукты с кожурой, которую вы не едите (лук, авокадо, банан), можно замачивать по желанию — лишним не будет.

Уточнения

У́ксус — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



