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Фрукты, которые теперь не страшно есть: уксусный трюк против невидимой химии

1:18
Еда

Свежие овощи и фрукты — символ заботы о здоровье. Но даже на идеально вымытом яблоке могут скрываться опасные остатки пестицидов, не видимые глазу. Что же делать? Ответ уже стоит у вас на полке — обычный уксус.

Фрукты
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фрукты

Что не смоет вода — растворит уксус

Большинство пестицидов не боится воды. Они гидрофобны, устойчивы к дождям, и потому не уходят при простом ополаскивании. Зато уксусная кислота может мягко и эффективно разрушать и смывать химические остатки, не влияя на вкус и структуру продукта.

Как это работает

  1. Смешайте 1 часть уксуса (белого или яблочного) с 3 частями воды.

  2. Замочите в этом растворе фрукты и овощи на 15-20 минут.

  3. После — промойте под проточной водой, помогая себе мягкой щёткой, особенно в трещинах и возле хвостиков.

Что очищать — обязательно

Этот метод идеально подходит для всего, что вы едите с кожурой:

  • яблоки, груши, виноград

  • клубника, черешня

  • помидоры, огурцы, кабачки

  • морковь, салат, шпинат

Овощи и фрукты с кожурой, которую вы не едите (лук, авокадо, банан), можно замачивать по желанию — лишним не будет.

Уточнения

У́ксус — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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