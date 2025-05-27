Свежие овощи и фрукты — символ заботы о здоровье. Но даже на идеально вымытом яблоке могут скрываться опасные остатки пестицидов, не видимые глазу. Что же делать? Ответ уже стоит у вас на полке — обычный уксус.
Большинство пестицидов не боится воды. Они гидрофобны, устойчивы к дождям, и потому не уходят при простом ополаскивании. Зато уксусная кислота может мягко и эффективно разрушать и смывать химические остатки, не влияя на вкус и структуру продукта.
Смешайте 1 часть уксуса (белого или яблочного) с 3 частями воды.
Замочите в этом растворе фрукты и овощи на 15-20 минут.
После — промойте под проточной водой, помогая себе мягкой щёткой, особенно в трещинах и возле хвостиков.
Этот метод идеально подходит для всего, что вы едите с кожурой:
яблоки, груши, виноград
клубника, черешня
помидоры, огурцы, кабачки
морковь, салат, шпинат
Овощи и фрукты с кожурой, которую вы не едите (лук, авокадо, банан), можно замачивать по желанию — лишним не будет.
У́ксус — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.