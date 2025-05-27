Взорвал, посолил, съел: как сделать попкорн, который съедают до начала фильма

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический домашний попкорн — это не только про кино, но и про заботу о себе. Никаких "е-шек", ароматизаторов и прогорклых жиров. Только зерна, масло и немного магии на плите. Забудьте о пакетах из супермаркета: теперь вы сами режиссёр вкуса.

Фото: flickr.com by Marcus Quigmire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Попкорн

Всё, что нужно — сковорода и крышка

Берите широкую, но не тяжёлую сковороду, лучше с тонким дном. Добавьте растительное масло и бросьте пару пробных зёрен. Лопнули? Пора запускать основную партию.

Минута на прогрев — и шоу начинается

После равномерного прогрева зерна возвращаются на огонь. Через пару минут они начинают лопаться, превращаясь в воздушные хрустящие шарики. Главное — не забывать встряхивать сковороду и слегка приоткрывать крышку для выхода пара.

Финальный штрих — масло и соль

Как только "хлопки" прекратятся, высыпайте попкорн в миску, полейте растопленным сливочным маслом и аккуратно перемешайте. Посолите по вкусу, пробуя по ходу — тут важна точность, а не объём. Хотите ароматнее? Добавьте специи или сделайте сладкий вариант — с сахарной пудрой и корицей.

Уточнения

Попкорн — закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании. Обычно подаётся подсоленным или подслащенным.



