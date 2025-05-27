Овощи альденте, правильное масло и никакого уксуса: новый взгляд на винегрет

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический винегрет может быть не только вкусным, но и полезным — главное, не испортить овощи варкой "до состояния пюре". В День винегрета стоит пересмотреть рецепт и собрать салат, который укрепляет организм, а не просто радует глаз.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Винегрет

Готовим овощи правильно

Главное правило — не переваривать. Свеклу и картофель лучше оставить немного "на зубок" — в состоянии альденте. Так в них сохраняются полезные вещества и не поднимается гликемический индекс. А охлаждённый картофель вообще становится пребиотиком: он помогает кишечнику и запускает пищеварение без перегрузки.

Свекла и горошек — больше, чем гарнир

Свекла содержит бетаин, который поддерживает сердце и сосуды, особенно у детей и пожилых. А зелёный горошек, даже консервированный, — это не просто вкус, а растительный белок, калий, магний и кальций в одном ложке.

Жирный штрих — не подсолнечным маслом

Забудьте про подсолнечное масло и уксус. Вместо них — оливковое или льняное масло: меньше омега-6, меньше воспаления. Вкус можно усилить солёным огурцом или щепоткой соли — этого достаточно, чтобы салат заиграл, а организму было спокойно.

Уточнения

Аль-дэ́нтэ — термин в кулинарии, обозначающий лёгкую недоваренность блюда; в более узком смысле состояние кулинарной готовности макаронных изделий овощей или риса как твёрдые при укусе.



