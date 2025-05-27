Больше никакого масла и жарки: эти наггетсы покоряют с первого кусочка

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Покупные наггетсы больше не нужны — всё вкусное можно приготовить дома. И не просто вкусное, а хрустящее, сочное, ароматное. Домашние куриные наггетсы в духовке — это и про удобство, и про здоровье, и про "тот самый вкус", который так любят дети (и взрослые тоже, но молчат об этом).

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Натурально, вкусно, с соусом

Готовя наггетсы дома, вы точно знаете, что внутри. А с томатным соусом, приготовленным своими руками, блюдо превращается в настоящую гастро-радость. Соус томится на плите с помидорами, чесноком, луком и пряными травами, а затем охлаждается до идеального контраста с горячими кусочками курицы.

Простые шаги — шикарный результат

Нарежьте куриное филе брусочками.

Обмакните в яйцо, затем обваляйте в смеси из сухарей, овсяных хлопьев и специй.

Запекайте при 180 °C около 15 минут — и наслаждайтесь.

А если добавить в панировку немного кунжута и душицы — вкус станет глубже, а аромат — ярче.

Полезный соус с запасом

Соус можно хранить в банке в холодильнике несколько дней. И поверьте, использовать его захочется не только к наггетсам — он отлично подойдёт к пасте или овощам.

Уточнения

На́ггетсы — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле. Изобретённые в 1950-х годах куриные наггетсы стали популярным блюдом ресторанов быстрого питания, а также широко продаются замороженными для домашнего использования.

