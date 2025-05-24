Готовятся за 5 минут, съедаются за 2 — оладьи на воде, которые стоит попробовать

Если дома не оказалось молока — не беда! Эти пышные оладьи на воде с яйцом получаются не хуже "молочного" варианта: нежные, румяные и воздушные. Добавьте ложечку ванильного сахара, немного растопленного масла — и вот они, идеальные оладушки, которые легко приготовить даже в будний утренний марафон.
Вода — 260 мл
Мука пшеничная — 180 г
Яйцо — 1 шт.
Сливочное масло — 20 г
Растительное масло (для жарки) — 3 ст. л.
Сахар — 1 ст. л.
Ванильный сахар — 5 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
1. Сухая база:
Просейте муку в большую миску, добавьте разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Перемешайте венчиком.
2. Смешиваем:
Растопите сливочное масло и дайте ему остыть. Сделайте в центре муки углубление, вбейте яйцо и добавьте тёплую воду. Влейте масло.
3. Замешиваем:
Смешайте всё венчиком до консистенции густой сметаны. Не перемешивайте слишком долго — иначе пышности не будет.
4. Жарим:
Разогрейте сковороду с 1 ложкой растительного масла. Оно должно быть хорошо прогрето, чтобы оладьи не впитывали лишний жир.
5. Формируем:
Ложкой или половником выливайте порции теста на сковороду. Между оладьями оставляйте немного пространства.
6. Переворачиваем:
Как только верх схватится, переверните. Жарьте ещё 2-3 минуты. Если румянится слишком быстро — убавьте огонь.
7. Повторяем:
Жарьте, пока не закончится тесто. По мере необходимости добавляйте масло.
8. Подача:
Подавайте горячими с мёдом, вареньем, сгущенкой или сметаной.
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.
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