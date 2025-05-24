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Готовятся за 5 минут, съедаются за 2 — оладьи на воде, которые стоит попробовать

2:05
Еда

Если дома не оказалось молока — не беда! Эти пышные оладьи на воде с яйцом получаются не хуже "молочного" варианта: нежные, румяные и воздушные. Добавьте ложечку ванильного сахара, немного растопленного масла — и вот они, идеальные оладушки, которые легко приготовить даже в будний утренний марафон.

Оладьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Что понадобится (на 4 порции):

  • Вода — 260 мл

  • Мука пшеничная — 180 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сливочное масло — 20 г

  • Растительное масло (для жарки) — 3 ст. л.

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Ванильный сахар — 5 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Соль — 0,5 ч. л.

Как готовить:

1. Сухая база:
Просейте муку в большую миску, добавьте разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Перемешайте венчиком.

2. Смешиваем:
Растопите сливочное масло и дайте ему остыть. Сделайте в центре муки углубление, вбейте яйцо и добавьте тёплую воду. Влейте масло.

3. Замешиваем:
Смешайте всё венчиком до консистенции густой сметаны. Не перемешивайте слишком долго — иначе пышности не будет.

4. Жарим:
Разогрейте сковороду с 1 ложкой растительного масла. Оно должно быть хорошо прогрето, чтобы оладьи не впитывали лишний жир.

5. Формируем:
Ложкой или половником выливайте порции теста на сковороду. Между оладьями оставляйте немного пространства.

6. Переворачиваем:
Как только верх схватится, переверните. Жарьте ещё 2-3 минуты. Если румянится слишком быстро — убавьте огонь.

7. Повторяем:
Жарьте, пока не закончится тесто. По мере необходимости добавляйте масло.

8. Подача:
Подавайте горячими с мёдом, вареньем, сгущенкой или сметаной.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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