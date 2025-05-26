Клеопатра бы влюбилась: как кокосовое молоко превратилось в летнее мороженое

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Кокосовое молоко — не просто модный ингредиент, а настоящий природный эликсир. Ещё Клеопатра добавляла его в ванны ради мягкой кожи. А теперь мы добавим его… в домашнее мороженое. Да-да, будет и польза, и удовольствие.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кокос

Чем полезно кокосовое молоко

Кокосовое молоко — источник ценных минералов:

Магний успокаивает нервную систему и помогает справляться со стрессом.

Фосфор и калий укрепляют кости и поддерживают опорно-двигательную систему.

Но важно помнить: продукт калорийный, а при непереносимости или заболеваниях ЖКТ его лучше избегать.

Идея для жаркого дня — кокосовое мороженое

Домашнее мороженое из кокосового молока — это просто, быстро и без лишних усилий. Освежающее, ароматное, с тропическим послевкусием. Всё, что нужно для райского перерыва в разгар лета.

Вам понадобятся:

Кокосовое молоко — 415 мл

Сок двух лаймов

Цедра одного лайма

Сахарная пудра — 30 г

Кокосовая стружка — 20 г

Охладите банку кокосового молока заранее. Смешайте его в блендере с лаймом, пудрой и стружкой до однородной массы. Разлейте по формочкам или маленьким стаканчикам. Вставьте палочки и уберите в морозилку на 4-5 часов.

Уточнения

Коко́совое молоко́ — молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха. Непрозрачность и насыщенный вкус кокосового молока обусловлены высоким содержанием масла, большая часть которого — насыщенные жиры. Используется как компонент для приготовления различных блюд преимущественно восточной кухни, а также в качестве альтернативы коровьему молоку.

