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Клеопатра бы влюбилась: как кокосовое молоко превратилось в летнее мороженое

1:27
Еда

Кокосовое молоко — не просто модный ингредиент, а настоящий природный эликсир. Ещё Клеопатра добавляла его в ванны ради мягкой кожи. А теперь мы добавим его… в домашнее мороженое. Да-да, будет и польза, и удовольствие.

Кокос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кокос

Чем полезно кокосовое молоко

Кокосовое молоко — источник ценных минералов:

  • Магний успокаивает нервную систему и помогает справляться со стрессом.

  • Фосфор и калий укрепляют кости и поддерживают опорно-двигательную систему.

Но важно помнить: продукт калорийный, а при непереносимости или заболеваниях ЖКТ его лучше избегать.

Идея для жаркого дня — кокосовое мороженое

Домашнее мороженое из кокосового молока — это просто, быстро и без лишних усилий. Освежающее, ароматное, с тропическим послевкусием. Всё, что нужно для райского перерыва в разгар лета.

Вам понадобятся:

  • Кокосовое молоко — 415 мл

  • Сок двух лаймов

  • Цедра одного лайма

  • Сахарная пудра — 30 г

  • Кокосовая стружка — 20 г

Охладите банку кокосового молока заранее. Смешайте его в блендере с лаймом, пудрой и стружкой до однородной массы. Разлейте по формочкам или маленьким стаканчикам. Вставьте палочки и уберите в морозилку на 4-5 часов.

Уточнения

Коко́совое молоко́ — молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха. Непрозрачность и насыщенный вкус кокосового молока обусловлены высоким содержанием масла, большая часть которого — насыщенные жиры. Используется как компонент для приготовления различных блюд преимущественно восточной кухни, а также в качестве альтернативы коровьему молоку.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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