Они лучше нори и вкуснее капусты: станет вашим любимым ингредиентом, если не промахнуться с маринадом

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Помните, как в "Мимино" герой зовёт домой на долму, будто на праздник? Вот и в реальной жизни такие блюда из виноградных листьев — не просто угощение, а ароматная гастрономическая культура с корнями. Причём долма — это лишь вершина. Заготовив листья на зиму, вы получите универсальную основу для десятков блюд, от роллов до плова.

Фото: commons.wikimedia.org by Ezhuttukari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виноград

Почему именно виноградные листья

В них заворачивают мясо, рис, овощи, грибы, перепёлок и даже сыр .

Они ароматные и полезные — богаты витаминами A, C, группы B, клетчаткой и железом.

Они придают блюдам текстуру и особенный "восточный" вкус.

Какие листья подойдут

Лучше всего — белый виноград.

Выбирайте молодые, цельные, с мягкими жилками.

Собирайте в мае-июне, вдали от дорог.

Промойте, обрежьте черешки (оставив 2-3 мм), рассортируйте по размеру.

Классический способ — маринование

На 100-120 листьев:

Вода — 1 л

Яблочный уксус 6% — 180 мл

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Бланшируйте листья в кипящей воде по 15-30 секунд. Скрутите в "рулеты", сложите в стерильные банки. Залейте кипящим маринадом. Закатайте, укутайте до остывания.

Получатся листья с лёгкой кислинкой, готовые к долме в любое время года.

Альтернативные способы заготовки

Заморозка - просто, но хрупко и занимает место.

Сухой способ - без маринада, с последующей стерилизацией.

Солёная заливка - листья заливают крепким соляным раствором.

Сухой засол в банках - листья плотно укладывают без рассола, как делают в Греции.

Любой способ хорош, если соблюдать чистоту, плотную укладку и защиту от воздуха.

Что ещё можно из них готовить

Долма с мясом, грибами, нутом, булгуром.

Ходжентский плов.

Листья вместо нори — для роллов.

Салаты с орехами и медом.

Сыр, завернутый в листья, и запечённый.

Маринование томатов, перцев, огурцов.

Украшение блюд и даже корка для домашнего сыра.

Уточнения

Виноградные листья (листья виноградной лозы) используются в кухнях ряда культур. Их можно использовать свежими или консервировать для приготовления блюд в дальнейшем.



