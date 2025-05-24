Они лучше нори и вкуснее капусты: станет вашим любимым ингредиентом, если не промахнуться с маринадом

Помните, как в "Мимино" герой зовёт домой на долму, будто на праздник? Вот и в реальной жизни такие блюда из виноградных листьев — не просто угощение, а ароматная гастрономическая культура с корнями. Причём долма — это лишь вершина. Заготовив листья на зиму, вы получите универсальную основу для десятков блюд, от роллов до плова.
В них заворачивают мясо, рис, овощи, грибы, перепёлок и даже сыр.
Они ароматные и полезные — богаты витаминами A, C, группы B, клетчаткой и железом.
Они придают блюдам текстуру и особенный "восточный" вкус.
Лучше всего — белый виноград.
Выбирайте молодые, цельные, с мягкими жилками.
Собирайте в мае-июне, вдали от дорог.
Промойте, обрежьте черешки (оставив 2-3 мм), рассортируйте по размеру.
На 100-120 листьев:
Вода — 1 л
Яблочный уксус 6% — 180 мл
Сахар — 1 ст. л.
Соль — 1 ст. л.
Бланшируйте листья в кипящей воде по 15-30 секунд.
Скрутите в "рулеты", сложите в стерильные банки.
Залейте кипящим маринадом.
Закатайте, укутайте до остывания.
Получатся листья с лёгкой кислинкой, готовые к долме в любое время года.
Заморозка - просто, но хрупко и занимает место.
Сухой способ - без маринада, с последующей стерилизацией.
Солёная заливка - листья заливают крепким соляным раствором.
Сухой засол в банках - листья плотно укладывают без рассола, как делают в Греции.
Любой способ хорош, если соблюдать чистоту, плотную укладку и защиту от воздуха.
Долма с мясом, грибами, нутом, булгуром.
Ходжентский плов.
Листья вместо нори — для роллов.
Салаты с орехами и медом.
Сыр, завернутый в листья, и запечённый.
Маринование томатов, перцев, огурцов.
Украшение блюд и даже корка для домашнего сыра.
Виноградные листья (листья виноградной лозы) используются в кухнях ряда культур. Их можно использовать свежими или консервировать для приготовления блюд в дальнейшем.
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