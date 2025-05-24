Они лучше нори и вкуснее капусты: станет вашим любимым ингредиентом, если не промахнуться с маринадом

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Еда

Помните, как в "Мимино" герой зовёт домой на долму, будто на праздник? Вот и в реальной жизни такие блюда из виноградных листьев — не просто угощение, а ароматная гастрономическая культура с корнями. Причём долма — это лишь вершина. Заготовив листья на зиму, вы получите универсальную основу для десятков блюд, от роллов до плова.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org by Ezhuttukari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноград

Почему именно виноградные листья

  • В них заворачивают мясо, рис, овощи, грибы, перепёлок и даже сыр.

  • Они ароматные и полезные — богаты витаминами A, C, группы B, клетчаткой и железом.

  • Они придают блюдам текстуру и особенный "восточный" вкус.

Какие листья подойдут

  • Лучше всего — белый виноград.

  • Выбирайте молодые, цельные, с мягкими жилками.

  • Собирайте в мае-июне, вдали от дорог.

Промойте, обрежьте черешки (оставив 2-3 мм), рассортируйте по размеру.

Классический способ — маринование

На 100-120 листьев:

  • Вода — 1 л

  • Яблочный уксус 6% — 180 мл

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Соль — 1 ст. л.

  1. Бланшируйте листья в кипящей воде по 15-30 секунд.

  2. Скрутите в "рулеты", сложите в стерильные банки.

  3. Залейте кипящим маринадом.

  4. Закатайте, укутайте до остывания.

Получатся листья с лёгкой кислинкой, готовые к долме в любое время года.

Альтернативные способы заготовки

  • Заморозка - просто, но хрупко и занимает место.

  • Сухой способ - без маринада, с последующей стерилизацией.

  • Солёная заливка - листья заливают крепким соляным раствором.

  • Сухой засол в банках - листья плотно укладывают без рассола, как делают в Греции.

Любой способ хорош, если соблюдать чистоту, плотную укладку и защиту от воздуха.

Что ещё можно из них готовить

  • Долма с мясом, грибами, нутом, булгуром.

  • Ходжентский плов.

  • Листья вместо нори — для роллов.

  • Салаты с орехами и медом.

  • Сыр, завернутый в листья, и запечённый.

  • Маринование томатов, перцев, огурцов.

  • Украшение блюд и даже корка для домашнего сыра.

Уточнения

Виноградные листья (листья виноградной лозы) используются в кухнях ряда культур. Их можно использовать свежими или консервировать для приготовления блюд в дальнейшем.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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