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Как превратить скучный фарш в гастрономический шедевр: рецепт рыбных котлет, который стоит попробовать

1:44
Еда

Рыбный фарш — это не скучно. Это основа для настоящих гастрономических сюрпризов, если знать, что к нему добавить. Немного фантазии — и из обычного блюда получится то, что захочется готовить снова и снова.

рыбные котлеты
Фото: freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рыбные котлеты

Главное — не забыть про аромат

Первое, что делает рыбные котлеты вкусными, — это травы и специи. Укроп, петрушка, базилик — настоящая классика. Щепотка лимонного сока добавит яркости, а лук — сочности. Всё это делает вкус более насыщенным, а запах — аппетитным.

Секрет текстуры — в простых вещах

Яйцо — обязательно: оно «связывает» фарш. А вот ломтик белого хлеба, размоченного в молоке, добавляет мягкости и делает котлету воздушной. Не хотите молоко? Попробуйте сливки — в Сети уверяют: «результат потрясающий».

Хотите пикантности? Добавьте характер

Чтобы котлеты заиграли новыми красками, попробуйте добавить каперсы или оливки. Вкус станет интереснее, немного солоноватым, с лёгким средиземноморским оттенком.

Простой рецепт, который легко усовершенствовать

  • Филе рыбы — 500 г

  • Лук — 1 шт.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Белый хлеб — 1 ломтик

  • Молоко (или сливки) — 50 мл

  • Лимонный сок — 1 ч. л.

  • Укроп — 1 пучок

  • Соль, перец — по вкусу

Все ингредиенты смешайте, сформируйте котлеты и обжаривайте до золотистой корочки. А если хотите усилить аромат — добавьте щепотку мускатного ореха. Маленький штрих — и совсем другой результат.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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