Такую сочную курицу вы еще не пробовали: добавьте в соус этот продукт

Если хочется чего-то сытного, но без кулинарных подвигов — это фрикасе из курицы с грибами выручит. Сливочный соус получается бархатным, с тонким ароматом мускатного ореха, а куриное филе — удивительно сочным. Никаких сложностей: 30 минут — и на столе готовый ужин, за который не стыдно пригласить гостей.
Куриное филе — 400 г
Шампиньоны — 270 г
Сливки (20 %) — 180 мл
Яичный желток — 1 шт.
Мука — 1 ст. л. с горкой (30 г)
Соль — половина ч. л.
Чёрный молотый перец — по вкусу
Мускатный орех — половина ч. л.
Сливочное масло — 30 г
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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