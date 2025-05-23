Такую сочную курицу вы еще не пробовали: добавьте в соус этот продукт

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется чего-то сытного, но без кулинарных подвигов — это фрикасе из курицы с грибами выручит. Сливочный соус получается бархатным, с тонким ароматом мускатного ореха, а куриное филе — удивительно сочным. Никаких сложностей: 30 минут — и на столе готовый ужин, за который не стыдно пригласить гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Макароны с курицей и овощами

Вам понадобится (на 3 порции)

Куриное филе — 400 г

Шампиньоны — 270 г

Сливки (20 %) — 180 мл

Яичный желток — 1 шт.

Мука — 1 ст. л. с горкой (30 г)

Соль — половина ч. л.

Чёрный молотый перец — по вкусу

Мускатный орех — половина ч. л.

Сливочное масло — 30 г

Приготовление

Нарезка и подготовка

Куриное филе порежьте крупными кубиками. Обваляйте в муке — можно просто закинуть всё в пакет, встряхнуть и готово. Обжарка мяса. На сковороде растопите сливочное масло, выложите кусочки курицы. Жарьте около 7-9 минут, пока мясо слегка не подрумянится. Подготовка грибов. Шампиньоны очистите влажным полотенцем и нарежьте тонкими пластинками. Добавьте к курице, жарьте ещё 5-7 минут. Ароматные специи. Всыпьте соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешайте. Соус. Смешайте желток со сливками. Аккуратно влейте смесь в сковороду, постоянно помешивая. Доведите до лёгкого кипения и тут же убавьте огонь до минимума. Финальный штрих. Тушите ещё 2-3 минуты до густоты. Подавайте горячим — с картофельным пюре, рисом или просто с хрустящим багетом.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

