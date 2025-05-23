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Такую сочную курицу вы еще не пробовали: добавьте в соус этот продукт

1:50
Еда

Если хочется чего-то сытного, но без кулинарных подвигов — это фрикасе из курицы с грибами выручит. Сливочный соус получается бархатным, с тонким ароматом мускатного ореха, а куриное филе — удивительно сочным. Никаких сложностей: 30 минут — и на столе готовый ужин, за который не стыдно пригласить гостей.

Макароны с курицей и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Макароны с курицей и овощами

Вам понадобится (на 3 порции)

  • Куриное филе — 400 г

  • Шампиньоны — 270 г

  • Сливки (20 %) — 180 мл

  • Яичный желток — 1 шт.

  • Мука — 1 ст. л. с горкой (30 г)

  • Соль — половина ч. л.

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

  • Мускатный орех — половина ч. л.

  • Сливочное масло — 30 г

Приготовление

  1. Нарезка и подготовка
    Куриное филе порежьте крупными кубиками. Обваляйте в муке — можно просто закинуть всё в пакет, встряхнуть и готово.
  2. Обжарка мяса. На сковороде растопите сливочное масло, выложите кусочки курицы. Жарьте около 7-9 минут, пока мясо слегка не подрумянится.
  3. Подготовка грибов. Шампиньоны очистите влажным полотенцем и нарежьте тонкими пластинками. Добавьте к курице, жарьте ещё 5-7 минут.
  4. Ароматные специи. Всыпьте соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешайте.
  5. Соус. Смешайте желток со сливками. Аккуратно влейте смесь в сковороду, постоянно помешивая. Доведите до лёгкого кипения и тут же убавьте огонь до минимума.
  6. Финальный штрих. Тушите ещё 2-3 минуты до густоты. Подавайте горячим — с картофельным пюре, рисом или просто с хрустящим багетом.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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