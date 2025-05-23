Самый простой рецепт пирогов с повидлом, который получится даже у начинающей хозяйки

Золотистые, хрустящие, с ароматом корицы и уютом внутри — эти пирожки точно не залежатся на тарелке. Готовятся легко, из простых ингредиентов, а результат — как из витрины домашней булочной. Секрет в идеальном балансе: немного сладости, чуть пряности и многослойное тесто, которое тает во рту.
И да, если корицу не любите — не добавляйте, пирожки и без неё получатся восхитительные.
Слоёное тесто (бездрожжевое) — 500 г
Яблочное повидло — 150 г
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 70 г
Корица молотая — 5 г (по вкусу)
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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