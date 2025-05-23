Самый простой рецепт пирогов с повидлом, который получится даже у начинающей хозяйки

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Золотистые, хрустящие, с ароматом корицы и уютом внутри — эти пирожки точно не залежатся на тарелке. Готовятся легко, из простых ингредиентов, а результат — как из витрины домашней булочной. Секрет в идеальном балансе: немного сладости, чуть пряности и многослойное тесто, которое тает во рту.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареные пирожки

И да, если корицу не любите — не добавляйте, пирожки и без неё получатся восхитительные.

Ингредиенты (на 8 порций)

Слоёное тесто (бездрожжевое) — 500 г

Яблочное повидло — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 70 г

Корица молотая — 5 г (по вкусу)

Как приготовить

Подготовка теста

Достаньте тесто из морозилки заранее — за 30-40 минут до начала приготовления. Оно должно полностью разморозиться при комнатной температуре. Сахарная посыпка. Смешайте сахар с корицей в небольшой миске. Если вы — не фанат корицы, просто исключите её. Формируем основу. Рабочую поверхность присыпьте мукой, раскатайте тесто и нарежьте его на квадраты примерно по 11 см с каждой стороны. Начинка и сборка. На одну половину квадрата сделайте 3-4 продольных надреза. На другую выложите по ложке повидла. Аккуратно накройте надрезанной половинкой, прижмите края пальцами, а затем — вилкой для надёжности. Выпечка. Выложите заготовки на противень с пергаментом. Взбейте яйцо и смажьте пирожки сверху. Присыпьте сахаром с корицей. Выпекайте при 180°C 20-25 минут, пока не подрумянятся. Подача. Остудите до тёплого состояния — и к столу. Особенно вкусно с чаем или молоком.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

