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Как из одного пакетика чая каркаде сделать целую кастрюлю десерта

1:30
Еда

Бывает, что душа требует чего-то яркого и сладко-кислого, а в холодильнике — ни одной ягоды. Именно в такие моменты выручает каркаде. Из этих насыщенно-рубиновых лепестков получается не только ароматный чай, но и отличный кисель. Готовится быстро, смотрится эффектно, а на вкус — как лето в кружке.

вишневый кисель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
вишневый кисель

Что нужно

  • Сушёные цветки каркаде — 10 г

  • Сахар — 80 г

  • Кукурузный крахмал — 30 г

  • Вода — 1 л + 50 мл

Как готовить

  1. Заварите каркаде:
    Залейте литром холодной воды лепестки каркаде, доведите до кипения и выключите огонь. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Затем процедите — лепестки уже отдали всё, что могли.

  2. Добавьте сладость:
    В ароматный чай всыпьте сахар, снова поставьте на огонь, доведите до кипения и дайте сахару полностью раствориться. Это займёт 1-2 минуты.

  3. Сгущаем:
    В отдельной мисочке разведите крахмал в 50 мл холодной воды. Вливайте крахмальный раствор в кипящий каркаде тонкой струйкой, помешивая, чтобы избежать комочков. Доведите до кипения и варите на слабом огне 2 минуты.

  4. Готово!
    Кисель можно пить горячим — он согреет лучше пледа. Или охладить и подать в жару — получится домашний напиток, не хуже лимонада.

Уточнения

Каркаде́ или каркадэ́ (от араб. كركديه‎ [kæɾkæˈdeː]), — чайный напиток ярко-красного цвета, кислый на вкус, изготавливаемый из сушёных чашечек цветков розеллы, или суданской розы (лат. Hibiscus sabdariffa), растения из рода Гибискус.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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