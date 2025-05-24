Как из одного пакетика чая каркаде сделать целую кастрюлю десерта

Бывает, что душа требует чего-то яркого и сладко-кислого, а в холодильнике — ни одной ягоды. Именно в такие моменты выручает каркаде. Из этих насыщенно-рубиновых лепестков получается не только ароматный чай, но и отличный кисель. Готовится быстро, смотрится эффектно, а на вкус — как лето в кружке.
Сушёные цветки каркаде — 10 г
Сахар — 80 г
Кукурузный крахмал — 30 г
Вода — 1 л + 50 мл
Заварите каркаде:
Залейте литром холодной воды лепестки каркаде, доведите до кипения и выключите огонь. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Затем процедите — лепестки уже отдали всё, что могли.
Добавьте сладость:
В ароматный чай всыпьте сахар, снова поставьте на огонь, доведите до кипения и дайте сахару полностью раствориться. Это займёт 1-2 минуты.
Сгущаем:
В отдельной мисочке разведите крахмал в 50 мл холодной воды. Вливайте крахмальный раствор в кипящий каркаде тонкой струйкой, помешивая, чтобы избежать комочков. Доведите до кипения и варите на слабом огне 2 минуты.
Готово!
Кисель можно пить горячим — он согреет лучше пледа. Или охладить и подать в жару — получится домашний напиток, не хуже лимонада.
Каркаде́ или каркадэ́ (от араб. كركديه [kæɾkæˈdeː]), — чайный напиток ярко-красного цвета, кислый на вкус, изготавливаемый из сушёных чашечек цветков розеллы, или суданской розы (лат. Hibiscus sabdariffa), растения из рода Гибискус.
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