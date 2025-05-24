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Если осталась банка консервов и немного макарон — сделайте это блюдо

1:43
Еда

Когда хочется приготовить что-то сытное, но без лишних хлопот, этот салат — настоящая находка. Казалось бы, ну что можно придумать из макарон и консервов? Но всё решает один важный нюанс: рыба обязательно должна быть в томатном соусе. Именно он заменит привычную заправку и придаст блюду выразительный вкус.

салат с печенью трески
Фото: freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салат с печенью трески

Что понадобится

  • Консервы рыбные в томатном соусе - 220 г

  • Макароны (рожки) - 100 г (в сухом виде)

  • Твёрдый сыр - 90 г

  • Яйца - 2 шт.

  • Свежая зелень (петрушка и укроп) — 8-10 г

  • Соль - 1/3 ч. ложки

Как готовить

  1. Макароны:
    Отвариваем рожки в подсоленной воде (всего 5 минут, не переваривайте). Промываем, остужаем.
  2. Яйца: Параллельно варим яйца вкрутую. Остужаем, чистим, режем кубиками.
  3. Рыба: Открываем консерву с сардинами (или другой рыбой в томатном соусе), перекладываем в миску вместе с соусом и разминаем вилкой.
  4. Сборка: Добавляем макароны к рыбе. Следом отправляем туда сыр (предварительно натереть), яйца и мелко порубленную зелень. Всё хорошо перемешиваем.
  5. Готово! Салат можно подавать сразу — он не требует пропитки и не теряет вкуса даже спустя несколько часов.

Почему стоит попробовать

Это отличный способ использовать простые продукты по-новому. Томатный соус из банки отлично "связывает" ингредиенты, а сыр и зелень добавляют глубины и свежести. Результат — нежный, насыщенный и, что важно, не банальный салат.

Уточнения

Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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