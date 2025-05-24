Если осталась банка консервов и немного макарон — сделайте это блюдо

Когда хочется приготовить что-то сытное, но без лишних хлопот, этот салат — настоящая находка. Казалось бы, ну что можно придумать из макарон и консервов? Но всё решает один важный нюанс: рыба обязательно должна быть в томатном соусе. Именно он заменит привычную заправку и придаст блюду выразительный вкус.
Консервы рыбные в томатном соусе - 220 г
Макароны (рожки) - 100 г (в сухом виде)
Твёрдый сыр - 90 г
Яйца - 2 шт.
Свежая зелень (петрушка и укроп) — 8-10 г
Соль - 1/3 ч. ложки
Это отличный способ использовать простые продукты по-новому. Томатный соус из банки отлично "связывает" ингредиенты, а сыр и зелень добавляют глубины и свежести. Результат — нежный, насыщенный и, что важно, не банальный салат.
Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).
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