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Финский секрет у вас в духовке: как мелкая рыбка стала главным героем ужина

Еда

Если осталась мелкая рыба в морозилке и хочется приготовить что-то домашнее и необычное — этот пирог вас выручит. Он сытный, ароматный, с аппетитной корочкой и тягучим сыром внутри. И, что особенно приятно, здесь минимум сложностей — всё просто, по-домашнему и очень вкусно!

рыбный пирог
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
рыбный пирог

Ингредиенты

  • Корюшка (или другая мелкая рыба) — 300 г

  • Лук - 2-3 шт.

  • Морковь - 1 шт.

  • Твёрдый сыр - 200 г

  • Молоко - 250 мл

  • Яйца - 6 шт.

  • Мука - 350-400 г

  • Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

  • Сахар - 1 ч. л.

  • Соль, перец - по вкусу

  • Петрушка - по вкусу

  • Масло растительное - 150 мл

  • Масло сливочное - 20-30 г (для формы)

Как готовить

  1. Подготовим основу:
    Лук нарезаем кубиками и обжариваем до золотистого цвета. Отдельно подрумяниваем морковь, нарезанную соломкой, и добавляем к луку.
  2. Рыба: Мелкую рыбку чистим и обсушиваем. Обжариваем в один слой — так она быстрее приготовится. Несколько экземпляров с головой оставим для украшения пирога.
  3. Готовим тесто: В миске взбиваем яйца, добавляем соль, сахар, молоко и немного масла. Всыпаем овощи, зелень, сыр и всё хорошо перемешиваем. Затем вводим муку с разрыхлителем — масса получается густая и ароматная.
  4. Сборка: Форму застилаем пергаментом, смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто и жареную рыбу слоями. Сверху украшаем оставшейся корюшкой с головой — получается эффектно!
  5. Выпекаем: В духовке при 180°С держим пирог 40-50 минут. Проверяем готовность зубочисткой — если она сухая, можно вынимать.

Подача

После того как пирог немного остынет, нарезаем его порционно. Подаём как основное блюдо или закуску — с соусом, зеленью или салатом. Вкусно как горячим, так и остывшим.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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