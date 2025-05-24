Финский секрет у вас в духовке: как мелкая рыбка стала главным героем ужина

Если осталась мелкая рыба в морозилке и хочется приготовить что-то домашнее и необычное — этот пирог вас выручит. Он сытный, ароматный, с аппетитной корочкой и тягучим сыром внутри. И, что особенно приятно, здесь минимум сложностей — всё просто, по-домашнему и очень вкусно!
Корюшка (или другая мелкая рыба) — 300 г
Лук - 2-3 шт.
Морковь - 1 шт.
Твёрдый сыр - 200 г
Молоко - 250 мл
Яйца - 6 шт.
Мука - 350-400 г
Разрыхлитель - 1,5 ч. л.
Сахар - 1 ч. л.
Соль, перец - по вкусу
Петрушка - по вкусу
Масло растительное - 150 мл
Масло сливочное - 20-30 г (для формы)
После того как пирог немного остынет, нарезаем его порционно. Подаём как основное блюдо или закуску — с соусом, зеленью или салатом. Вкусно как горячим, так и остывшим.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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