Финский секрет у вас в духовке: как мелкая рыбка стала главным героем ужина

Если осталась мелкая рыба в морозилке и хочется приготовить что-то домашнее и необычное — этот пирог вас выручит. Он сытный, ароматный, с аппетитной корочкой и тягучим сыром внутри. И, что особенно приятно, здесь минимум сложностей — всё просто, по-домашнему и очень вкусно!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рыбный пирог

Ингредиенты

Корюшка (или другая мелкая рыба) — 300 г

Лук - 2-3 шт.

Морковь - 1 шт.

Твёрдый сыр - 200 г

Молоко - 250 мл

Яйца - 6 шт.

Мука - 350-400 г

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Сахар - 1 ч. л.

Соль, перец - по вкусу

Петрушка - по вкусу

Масло растительное - 150 мл

Масло сливочное - 20-30 г (для формы)

Как готовить

Подготовим основу:

Лук нарезаем кубиками и обжариваем до золотистого цвета. Отдельно подрумяниваем морковь, нарезанную соломкой, и добавляем к луку. Рыба: Мелкую рыбку чистим и обсушиваем. Обжариваем в один слой — так она быстрее приготовится. Несколько экземпляров с головой оставим для украшения пирога. Готовим тесто: В миске взбиваем яйца, добавляем соль, сахар, молоко и немного масла. Всыпаем овощи, зелень, сыр и всё хорошо перемешиваем. Затем вводим муку с разрыхлителем — масса получается густая и ароматная. Сборка: Форму застилаем пергаментом, смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто и жареную рыбу слоями. Сверху украшаем оставшейся корюшкой с головой — получается эффектно! Выпекаем: В духовке при 180°С держим пирог 40-50 минут. Проверяем готовность зубочисткой — если она сухая, можно вынимать.

Подача

После того как пирог немного остынет, нарезаем его порционно. Подаём как основное блюдо или закуску — с соусом, зеленью или салатом. Вкусно как горячим, так и остывшим.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

