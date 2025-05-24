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Что приготовить, когда ничего не хочется: шпинат, креветки и немного вдохновения

1:52
Еда

Иногда самые вкусные блюда получаются не из продуманных планов, а из содержимого морозилки после праздников. Креветки, шпинат, немного сыра — и вот уже полноценный ужин с азиатскими нотками. Получилось настолько неплохо, что хочется повторить. Делимся рецептом!

Салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Креветки — 500 г (очищенные)

  • Шпинат — 400 г (замороженный, упаковка)

  • Фунчоза — 1 упаковка (примерно 100 г)

  • Сыр твёрдый — 100 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Соевый соус — 2 ст. л. (по вкусу)

  • Кунжут — 1 ст. л.

  • Масло подсолнечное — для жарки

  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить

  1. Подготовка. Шпинат размораживаем и слегка отжимаем от влаги. Креветки очищаем (головы — коту, хвосты — нам). Сыр натираем на мелкой терке. Фунчозу замачиваем в холодной воде на 15 минут.
  2. Жарим креветки. Разогреваем сковороду с маслом, выкладываем креветки, солим и перчим. Обжариваем 5 минут до легкой румяности.
  3. Собираем блюдо. К креветкам добавляем шпинат, отжатую фунчозу, натёртый сыр и чеснок (пропущенный через пресс). Перемешиваем, накрываем крышкой и готовим ещё 5 минут.
  4. Финальный штрих. Снимаем с плиты, добавляем соевый соус и кунжут. Перемешиваем — и готово.

Подача

Это блюдо отлично работает и как самостоятельный ужин, и как эффектная горячая закуска к столу. Мягкие креветки, тающий сыр и свежесть шпината прекрасно сочетаются с прозрачной фунчозой. Если хочется — добавьте немного чили или лайма перед подачей.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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