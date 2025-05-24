Что приготовить, когда ничего не хочется: шпинат, креветки и немного вдохновения

Иногда самые вкусные блюда получаются не из продуманных планов, а из содержимого морозилки после праздников. Креветки, шпинат, немного сыра — и вот уже полноценный ужин с азиатскими нотками. Получилось настолько неплохо, что хочется повторить. Делимся рецептом!
Креветки — 500 г (очищенные)
Шпинат — 400 г (замороженный, упаковка)
Фунчоза — 1 упаковка (примерно 100 г)
Сыр твёрдый — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Соевый соус — 2 ст. л. (по вкусу)
Кунжут — 1 ст. л.
Масло подсолнечное — для жарки
Соль и перец — по вкусу
Это блюдо отлично работает и как самостоятельный ужин, и как эффектная горячая закуска к столу. Мягкие креветки, тающий сыр и свежесть шпината прекрасно сочетаются с прозрачной фунчозой. Если хочется — добавьте немного чили или лайма перед подачей.
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).
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