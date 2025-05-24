Мясо, которое тает во рту: простой рецепт из свинины, который все запрашивают

Если хочется чего-то домашнего, сытного и ароматного — попробуйте запечь свинину в сметанно-томатном соусе. Мясо сначала обжаривается до румяной корочки, а потом томится в духовке в нежной овощной подливке. Получается мягкое, сочное и с лёгкой томатной кислинкой, которую идеально балансирует сметана.

Подготовка мяса.

Свинину нарезаем средними кусочками. На сковороде разогреваем 2 ст. л. масла и быстро обжариваем мясо до румяной корочки — буквально 5-6 минут. Это "запечатает" соки внутри. Перекладываем мясо в форму для запекания, солим и перчим.

Овощи — на сковороду.

В той же сковороде на оставшемся масле обжариваем нарезанные лук (перья) и морковь (соломка) до мягкости. Это займёт около 5 минут. Добавляем измельчённый чеснок, сметану, томатную пасту и муку — перемешиваем и держим на огне ещё минуту.

Финальный штрих — соус.

Вливаем воду, немного подсаливаем и перчим. Как только соус закипит — снимаем с плиты.

Собираем блюдо.

Поливаем мясо овощным соусом и аккуратно перемешиваем. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180°С, на 40-45 минут. Без крышки.