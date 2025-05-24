Мясо, которое тает во рту: простой рецепт из свинины, который все запрашивают

Если хочется чего-то домашнего, сытного и ароматного — попробуйте запечь свинину в сметанно-томатном соусе. Мясо сначала обжаривается до румяной корочки, а потом томится в духовке в нежной овощной подливке. Получается мягкое, сочное и с лёгкой томатной кислинкой, которую идеально балансирует сметана.
Свинина (мякоть) — 400 г
Лук — 160 г
Морковь — 120 г
Чеснок — 2 крупных зубчика
Сметана (20%) — 3 ст. л.
Томатная паста — 1 ст. л.
Мука — 0,5 ст. л.
Вода — 100 мл
Соль, перец — по вкусу
Масло растительное — 3 ст. л.
Подготовка мяса.
Свинину нарезаем средними кусочками. На сковороде разогреваем 2 ст. л. масла и быстро обжариваем мясо до румяной корочки — буквально 5-6 минут. Это "запечатает" соки внутри. Перекладываем мясо в форму для запекания, солим и перчим.
Овощи — на сковороду.
В той же сковороде на оставшемся масле обжариваем нарезанные лук (перья) и морковь (соломка) до мягкости. Это займёт около 5 минут. Добавляем измельчённый чеснок, сметану, томатную пасту и муку — перемешиваем и держим на огне ещё минуту.
Финальный штрих — соус.
Вливаем воду, немного подсаливаем и перчим. Как только соус закипит — снимаем с плиты.
Собираем блюдо.
Поливаем мясо овощным соусом и аккуратно перемешиваем. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180°С, на 40-45 минут. Без крышки.
Подача.
Готовое блюдо подаём горячим — к картофельному пюре, пасте или просто с хрустящим хлебом. Идеальный семейный ужин готов!
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
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