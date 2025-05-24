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Мясо, которое тает во рту: простой рецепт из свинины, который все запрашивают

2:03
Еда

Если хочется чего-то домашнего, сытного и ароматного — попробуйте запечь свинину в сметанно-томатном соусе. Мясо сначала обжаривается до румяной корочки, а потом томится в духовке в нежной овощной подливке. Получается мягкое, сочное и с лёгкой томатной кислинкой, которую идеально балансирует сметана.

Тушёное мясо с овощами
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушёное мясо с овощами

Что понадобится

  • Свинина (мякоть) — 400 г

  • Лук — 160 г

  • Морковь — 120 г

  • Чеснок — 2 крупных зубчика

  • Сметана (20%) — 3 ст. л.

  • Томатная паста — 1 ст. л.

  • Мука — 0,5 ст. л.

  • Вода — 100 мл

  • Соль, перец — по вкусу

  • Масло растительное — 3 ст. л.

Как готовить

  1. Подготовка мяса.
    Свинину нарезаем средними кусочками. На сковороде разогреваем 2 ст. л. масла и быстро обжариваем мясо до румяной корочки — буквально 5-6 минут. Это "запечатает" соки внутри. Перекладываем мясо в форму для запекания, солим и перчим.

  2. Овощи — на сковороду.
    В той же сковороде на оставшемся масле обжариваем нарезанные лук (перья) и морковь (соломка) до мягкости. Это займёт около 5 минут. Добавляем измельчённый чеснок, сметану, томатную пасту и муку — перемешиваем и держим на огне ещё минуту.

  3. Финальный штрих — соус.
    Вливаем воду, немного подсаливаем и перчим. Как только соус закипит — снимаем с плиты.

  4. Собираем блюдо.
    Поливаем мясо овощным соусом и аккуратно перемешиваем. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180°С, на 40-45 минут. Без крышки.

  5. Подача.
    Готовое блюдо подаём горячим — к картофельному пюре, пасте или просто с хрустящим хлебом. Идеальный семейный ужин готов!

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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