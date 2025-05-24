Хруст и нежность в одном укусе: домашние конфеты, которые захочется прятать от всех

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти конфеты — как глоток детства и кусочек нежности в одном десерте. Они не требуют сложных ингредиентов или профессиональных навыков, но результат удивит даже тех, кто равнодушен к сладкому. Хруст безе, аромат орехов и нежный сырный крем с лёгкой солоноватой ноткой — идеальный десерт к чаю, который хочется готовить снова и снова.

Фото: commons.wikimedia.org by Sukkoria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ трюфель

Что понадобится

Белки — 3 шт. (обязательно холодные)

Грецкие орехи — 100 г

Сахарная пудра — 75 г

Кукурузный крахмал — 0,5 ч. л.

Творожный сыр — 50 г (комнатной температуры)

Сливочное масло — 50 г (комнатной температуры)

Какао-порошок — 3 ст. л.

Как приготовить:

Сначала — безе.

Смешайте сахарную пудру с крахмалом. Взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно подсыпая пудру. Отсадите безе на противень (чайной ложкой или с мешком) и сушите в духовке при 100°C около 2,5 часов. Пока сушится — займёмся орехами.

Грецкие орехи измельчите в крошку. Остывшее безе тоже измельчите — можно вручную, а лучше в блендере. Взбейте крем.

Соедините творожный сыр и сливочное масло до однородности. Добавьте смесь безе и орехов — и аккуратно всё перемешайте. Должна получиться мягкая, но пластичная масса. Финальные штрихи.

Скатайте небольшие шарики и уберите их в холодильник минимум на 2 часа. После этого обваляйте каждый шарик в какао — и всё, можно угощать!

Уточнения

Конфе́ты (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный), конфетные изделия — кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и мягкой (в отличие от карамельных изделий) консистенцией.

