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Хруст и нежность в одном укусе: домашние конфеты, которые захочется прятать от всех

1:45
Еда

Эти конфеты — как глоток детства и кусочек нежности в одном десерте. Они не требуют сложных ингредиентов или профессиональных навыков, но результат удивит даже тех, кто равнодушен к сладкому. Хруст безе, аромат орехов и нежный сырный крем с лёгкой солоноватой ноткой — идеальный десерт к чаю, который хочется готовить снова и снова.

трюфель
Фото: commons.wikimedia.org by Sukkoria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
трюфель

Что понадобится

  • Белки — 3 шт. (обязательно холодные)

  • Грецкие орехи — 100 г

  • Сахарная пудра — 75 г

  • Кукурузный крахмал — 0,5 ч. л.

  • Творожный сыр — 50 г (комнатной температуры)

  • Сливочное масло — 50 г (комнатной температуры)

  • Какао-порошок — 3 ст. л.

Как приготовить:

  1. Сначала — безе.
    Смешайте сахарную пудру с крахмалом. Взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно подсыпая пудру. Отсадите безе на противень (чайной ложкой или с мешком) и сушите в духовке при 100°C около 2,5 часов.

  2. Пока сушится — займёмся орехами.
    Грецкие орехи измельчите в крошку. Остывшее безе тоже измельчите — можно вручную, а лучше в блендере.

  3. Взбейте крем.
    Соедините творожный сыр и сливочное масло до однородности. Добавьте смесь безе и орехов — и аккуратно всё перемешайте. Должна получиться мягкая, но пластичная масса.

  4. Финальные штрихи.
    Скатайте небольшие шарики и уберите их в холодильник минимум на 2 часа. После этого обваляйте каждый шарик в какао — и всё, можно угощать!

Уточнения

Конфе́ты (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный), конфетные изделия — кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и мягкой (в отличие от карамельных изделий) консистенцией.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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