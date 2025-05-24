Клубнично-йогуртовый торт, который тает во рту: секрет легкого приготовления домашней выпечки

Нежный клубнично-йогуртовый торт — это восхитительный домашний десерт, который готовится быстро и легко. Благодаря использованию греческого йогурта, этот весенний пирог имеет воздушную текстуру, напоминающую облако, которое тает во рту. Он станет отличным дополнением к завтраку, перекусу или угощением после основного приема пищи для взрослых и детей.
Ингредиенты
Приготовление клубнично-йогуртового торта
Дайте торту остыть в форме, затем переложите его на тарелку или поднос. Украсьте сахарной пудрой по вкусу, советует blog.giallozafferano.it.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.
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