Клубнично-йогуртовый торт, который тает во рту: секрет легкого приготовления домашней выпечки

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Нежный клубнично-йогуртовый торт — это восхитительный домашний десерт, который готовится быстро и легко. Благодаря использованию греческого йогурта, этот весенний пирог имеет воздушную текстуру, напоминающую облако, которое тает во рту. Он станет отличным дополнением к завтраку, перекусу или угощением после основного приема пищи для взрослых и детей.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клубничный пирог

Ингредиенты

500 г клубники

250 г греческого йогурта

3 яйца

200 г сахара

115 мл растительного масла

Цедра одного лимона (натертая)

250 г муки

50 г картофельного крахмала

1 пакетик разрыхлителя

Сахарная пудра для украшения

Приготовление клубнично-йогуртового торта

В большой миске взбейте яйца с сахаром до увеличения объема в два раза. Добавьте к яичной смеси греческий йогурт, тертую лимонную цедру и растительное масло, продолжая взбивать венчиком. Просейте муку, добавьте картофельный крахмал и разрыхлитель. Тщательно вымойте клубнику, нарежьте 400 г кубиками, а оставшуюся часть — тонкими ломтиками для украшения. Добавьте 400 г измельченной клубники в тесто и аккуратно перемешайте лопаткой. Смажьте форму для выпечки диаметром 24 см маслом, посыпьте мукой или застелите бумагой для выпечки. Вылейте тесто в форму. Разложите ломтики клубники поверх теста. Выпекайте в предварительно разогретой до 170°C духовке в течение 45-50 минут. Готовность проверяйте деревянной зубочисткой: она должна выходить сухой.

Дайте торту остыть в форме, затем переложите его на тарелку или поднос. Украсьте сахарной пудрой по вкусу, советует blog.giallozafferano.it.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.



Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.

