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Клубнично-йогуртовый торт, который тает во рту: секрет легкого приготовления домашней выпечки

2:02
Еда

Нежный клубнично-йогуртовый торт — это восхитительный домашний десерт, который готовится быстро и легко. Благодаря использованию греческого йогурта, этот весенний пирог имеет воздушную текстуру, напоминающую облако, которое тает во рту. Он станет отличным дополнением к завтраку, перекусу или угощением после основного приема пищи для взрослых и детей.

Клубничный пирог
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клубничный пирог

Ингредиенты

  • 500 г клубники
  • 250 г греческого йогурта
  • 3 яйца
  • 200 г сахара
  • 115 мл растительного масла
  • Цедра одного лимона (натертая)
  • 250 г муки
  • 50 г картофельного крахмала
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • Сахарная пудра для украшения

Приготовление клубнично-йогуртового торта

  1. В большой миске взбейте яйца с сахаром до увеличения объема в два раза.
  2. Добавьте к яичной смеси греческий йогурт, тертую лимонную цедру и растительное масло, продолжая взбивать венчиком.
  3. Просейте муку, добавьте картофельный крахмал и разрыхлитель.
  4. Тщательно вымойте клубнику, нарежьте 400 г кубиками, а оставшуюся часть — тонкими ломтиками для украшения.
  5. Добавьте 400 г измельченной клубники в тесто и аккуратно перемешайте лопаткой.
  6. Смажьте форму для выпечки диаметром 24 см маслом, посыпьте мукой или застелите бумагой для выпечки. Вылейте тесто в форму.
  7. Разложите ломтики клубники поверх теста.
  8. Выпекайте в предварительно разогретой до 170°C духовке в течение 45-50 минут. Готовность проверяйте деревянной зубочисткой: она должна выходить сухой.

Дайте торту остыть в форме, затем переложите его на тарелку или поднос. Украсьте сахарной пудрой по вкусу, советует blog.giallozafferano.it.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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