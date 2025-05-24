Пикантная заправка из йогурта: секрет легкости и свежести для салатов, жареных овощей, курицы или хлеба

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите придать своим блюдам новый вкус без лишних усилий? Тогда эта простая заправка из йогурта — то, что вам нужно! Она идеально подходит для салатов, свежих овощей, курицы и даже крекеров. Благодаря сочетанию йогурта, свежих трав и специй, она получается легкой, освежающей и невероятно вкусной.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хашбраун

Ингредиенты:

Йогурт — 200 г

Оливковое масло — 1 ст. л. (по желанию)

Лимонный сок или яблочный уксус — 1 ч. л.

Чеснок — 1 небольшой зубчик (мелко натертый)

Свежий укроп — 1 ст. л. (мелко нарезанный)

Свежая петрушка — 1 ст.л. (мелко нарезанная)

Свежий зеленый лук — 1 ч. л. (или репчатый лук)

Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

В небольшой мисочке смешайте процеженный йогурт, оливковое масло и лимонный сок. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Добавьте мелко натертый чеснок и свежие специи — укроп, петрушку и зеленый лук. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Приправьте заправку солью и перцем по вкусу. Если хотите, чтобы вкус стал более насыщенным, оставьте заправку в холодильнике на 15-30 минут, чтобы ароматы успели соединиться.

Как использовать:

Эта заправка прекрасно подходит для разнообразных блюд. Она станет отличным дополнением к зеленым салатам, придаст пикантность картофельному салату или послужит освежающим соусом для жареных овощей. Также ее можно использовать для приготовления свежих закусок, подавая с крекерами или намазанной на хлеб, советует vkusotii.dir.bg.

Попробуйте эту простую, но невероятно вкусную заправку, и вы убедитесь, что она станет вашим любимым соусом!

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.

