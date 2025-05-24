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Пикантная заправка из йогурта: секрет легкости и свежести для салатов, жареных овощей, курицы или хлеба

1:59
Еда

Хотите придать своим блюдам новый вкус без лишних усилий? Тогда эта простая заправка из йогурта — то, что вам нужно! Она идеально подходит для салатов, свежих овощей, курицы и даже крекеров. Благодаря сочетанию йогурта, свежих трав и специй, она получается легкой, освежающей и невероятно вкусной.

Хашбраун
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хашбраун

Ингредиенты:

  • Йогурт — 200 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л. (по желанию)
  • Лимонный сок или яблочный уксус — 1 ч. л.
  • Чеснок — 1 небольшой зубчик (мелко натертый)
  • Свежий укроп — 1 ст. л. (мелко нарезанный)
  • Свежая петрушка — 1 ст.л. (мелко нарезанная)
  • Свежий зеленый лук — 1 ч. л. (или репчатый лук)
  • Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. В небольшой мисочке смешайте процеженный йогурт, оливковое масло и лимонный сок. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  2. Добавьте мелко натертый чеснок и свежие специи — укроп, петрушку и зеленый лук. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  3. Приправьте заправку солью и перцем по вкусу. Если хотите, чтобы вкус стал более насыщенным, оставьте заправку в холодильнике на 15-30 минут, чтобы ароматы успели соединиться.

Как использовать:

Эта заправка прекрасно подходит для разнообразных блюд. Она станет отличным дополнением к зеленым салатам, придаст пикантность картофельному салату или послужит освежающим соусом для жареных овощей. Также ее можно использовать для приготовления свежих закусок, подавая с крекерами или намазанной на хлеб, советует vkusotii.dir.bg.

Попробуйте эту простую, но невероятно вкусную заправку, и вы убедитесь, что она станет вашим любимым соусом!

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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