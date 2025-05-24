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Удивительный манник на кефире: откройте для себя этот 30-минутный чудо-рецепт

1:43
Еда

Этот нежный и вкусный манник на кефире — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Он готовится буквально за полчаса, и его обожают все гости! Вы будете печь этот пирог несколько раз в неделю, и он будет расходится на ура!

Манник
Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Манник

Ингредиенты:

  • Кефир — 250 мл (1 стакан)
  • Манная крупа — 200 г (1 стакан)
  • Сахар — 200 г (1 стакан)
  • Мука — 140 г (1 стакан)
  • Растительное масло — 100 мл (1/2 стакана)
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванильный сахар (по желанию) — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. В миску наливаем кефир, добавляем манную крупу, сахарный песок и ванильный сахар (если используете). Хорошо перемешиваем. Затем вливаем растительное масло и снова тщательно перемешиваем.
  2. В отдельной миске смешиваем муку с разрыхлителем. Постепенно добавляем эту смесь в кефирную массу, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Тесто должно получиться однородным и немного густым.
  3. Разогреваем духовку до 180 градусов. Выливаем тесто в смазанную маслом форму для выпечки. Ставим форму в разогретую духовку и выпекаем примерно 40 минут. Готовность проверяем зубочисткой: она должна выходить сухой, без остатков теста.

Достаём пирог из духовки и даём ему полностью остыть. Затем нарезаем на порционные кусочки. Подаём тёплым или полностью остывшим — он одинаково хорош в любом виде!

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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