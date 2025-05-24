Удивительный манник на кефире: откройте для себя этот 30-минутный чудо-рецепт

Этот нежный и вкусный манник на кефире — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Он готовится буквально за полчаса, и его обожают все гости! Вы будете печь этот пирог несколько раз в неделю, и он будет расходится на ура!
Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Манник
Ингредиенты:
Кефир — 250 мл (1 стакан)
Манная крупа — 200 г (1 стакан)
Сахар — 200 г (1 стакан)
Мука — 140 г (1 стакан)
Растительное масло — 100 мл (1/2 стакана)
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ванильный сахар (по желанию) — 1 ч. л.
Приготовление:
В миску наливаем кефир, добавляем манную крупу, сахарный песок и ванильный сахар (если используете). Хорошо перемешиваем. Затем вливаем растительное масло и снова тщательно перемешиваем.
В отдельной миске смешиваем муку с разрыхлителем. Постепенно добавляем эту смесь в кефирную массу, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Тесто должно получиться однородным и немного густым.
Разогреваем духовку до 180 градусов. Выливаем тесто в смазанную маслом форму для выпечки. Ставим форму в разогретую духовку и выпекаем примерно 40 минут. Готовность проверяем зубочисткой: она должна выходить сухой, без остатков теста.
Достаём пирог из духовки и даём ему полностью остыть. Затем нарезаем на порционные кусочки. Подаём тёплым или полностью остывшим — он одинаково хорош в любом виде!