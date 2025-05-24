Два вида муки, вода и 5 дней брожения: наш рецепт кваса с минимумом ингредиентов удивит вас

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление домашнего кваса — это увлекательный процесс, который не требует сложных ингредиентов или специального оборудования.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.Icon (Mricon), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Квас

Для кваса вам понадобятся:

Нехлорированная вода (можно использовать фильтрованную или дистиллированную)

Белая мука

Цельнозерновая мука

Соль (по желанию)

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка ингредиентов и ёмкости

Возьмите чистую банку с широким горлом.

Убедитесь, что вода не содержит хлора. Для этого налейте её в ёмкость и оставьте на 24 часа.

Отмерьте равное количество белой и цельнозерновой муки. Например, по 20 г каждого вида.

Добавьте 40 г воды комнатной температуры в муку и тщательно перемешайте до образования жидкого теста.

2. Запуск процесса брожения

Накройте банку крышкой, но не закручивайте её слишком плотно, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Оставьте банку при комнатной температуре (20-27 °C) на 24 часа. В это время дрожжи начнут размножаться.

3. Подкормка дрожжей

На следующий день удалите 90% содержимого банки, оставив лишь немного дрожжей на стенках и дне.

Повторите процесс: добавьте 20 г белой и 20 г цельнозерновой муки и 40 г воды, перемешайте до образования жидкого теста.

Снова накройте банку крышкой и оставьте на 24 часа.

4. Продолжение процесса

На третий день, возможно, вы не заметите активности, но смесь должна приобрести лёгкий пивной аромат.

Продолжайте кормить дрожжи каждый день, повторяя шаги 2 и 3.

На четвёртый день увеличьте количество ингредиентов в два раза: добавьте 40 г белой и 40 г цельнозерновой муки, 80 г воды.

На пятый день повторите утреннюю процедуру.

5. Стабилизация колонии дрожжей

В течение следующих двух дней продолжайте кормить дрожжи, увеличивая количество ингредиентов в два раза на шестой день.

На седьмой день вы должны заметить цикличность. Например, можно кормить дрожжи один раз в день, в 9:00 утра.

Полезные советы:

Избегайте добавления сырого тёртого картофеля, виноградных косточек, хмелевого чая и других добавок, которые могут нарушить процесс брожения.

Убедитесь, что ёмкость, в которой вы готовите квас, чистая.

Храните готовый квас в холодильнике для сохранения его свежести.

Уточнения

Квас (бел. , укр. и макед. квас, сербохорв. диал. аловина, словац. kysel', kyselica, parovec, пол. kwas chlebowy, лит. gira, латыш. kvass, эст. kali) — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба.

