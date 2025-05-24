Два вида муки, вода и 5 дней брожения: наш рецепт кваса с минимумом ингредиентов удивит вас

Приготовление домашнего кваса — это увлекательный процесс, который не требует сложных ингредиентов или специального оборудования.
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Квас
Для кваса вам понадобятся:
Нехлорированная вода (можно использовать фильтрованную или дистиллированную)
Белая мука
Цельнозерновая мука
Соль (по желанию)
Пошаговый рецепт:
1. Подготовка ингредиентов и ёмкости
Возьмите чистую банку с широким горлом.
Убедитесь, что вода не содержит хлора. Для этого налейте её в ёмкость и оставьте на 24 часа.
Отмерьте равное количество белой и цельнозерновой муки. Например, по 20 г каждого вида.
Добавьте 40 г воды комнатной температуры в муку и тщательно перемешайте до образования жидкого теста.
2. Запуск процесса брожения
Накройте банку крышкой, но не закручивайте её слишком плотно, чтобы обеспечить доступ кислорода.
Оставьте банку при комнатной температуре (20-27 °C) на 24 часа. В это время дрожжи начнут размножаться.
3. Подкормка дрожжей
На следующий день удалите 90% содержимого банки, оставив лишь немного дрожжей на стенках и дне.
Повторите процесс: добавьте 20 г белой и 20 г цельнозерновой муки и 40 г воды, перемешайте до образования жидкого теста.
Снова накройте банку крышкой и оставьте на 24 часа.
4. Продолжение процесса
На третий день, возможно, вы не заметите активности, но смесь должна приобрести лёгкий пивной аромат.
Продолжайте кормить дрожжи каждый день, повторяя шаги 2 и 3.
На четвёртый день увеличьте количество ингредиентов в два раза: добавьте 40 г белой и 40 г цельнозерновой муки, 80 г воды.
На пятый день повторите утреннюю процедуру.
5. Стабилизация колонии дрожжей
В течение следующих двух дней продолжайте кормить дрожжи, увеличивая количество ингредиентов в два раза на шестой день.
На седьмой день вы должны заметить цикличность. Например, можно кормить дрожжи один раз в день, в 9:00 утра.
Полезные советы:
Избегайте добавления сырого тёртого картофеля, виноградных косточек, хмелевого чая и других добавок, которые могут нарушить процесс брожения.
Убедитесь, что ёмкость, в которой вы готовите квас, чистая.
Храните готовый квас в холодильнике для сохранения его свежести.
Уточнения
Квас (бел. , укр. и макед. квас, сербохорв. диал. аловина, словац. kysel', kyselica, parovec, пол. kwas chlebowy, лит. gira, латыш. kvass, эст. kali) — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба.