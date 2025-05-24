Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В апреле продажи новых авто выросли — но дилеры предупреждают: радоваться рано
Эти тренировки: секрет крепкого сна для пожилых — вот что показало исследование
Сардины — недооценённый источник здоровья: узнайте, почему стоит их сделать частью своего меню
Милый жест с опасными последствиями: чем может обернуться поцелуй в кошачий нос
Открытия года: три места в Будапеште, где можно поесть вкусно и дёшево
Пробежали — и лишились виз: марафон в КНДР обернулся международным скандалом
На дороге — охота на кошельки: ГИБДД собрало с водителей рекордную сумму штрафов
Натрий-ионные аккумуляторы: экологичный выбор с потенциалом изменить мир за 6 минут
Выглядеть моложе — возможно: компоненты, которые изменят вашу кожу после 30

Два вида муки, вода и 5 дней брожения: наш рецепт кваса с минимумом ингредиентов удивит вас

2:42
Еда

Приготовление домашнего кваса — это увлекательный процесс, который не требует сложных ингредиентов или специального оборудования.

Квас
Фото: commons.wikimedia.org by Mr.Icon (Mricon), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Квас

Для кваса вам понадобятся:

  • Нехлорированная вода (можно использовать фильтрованную или дистиллированную)
  • Белая мука
  • Цельнозерновая мука
  • Соль (по желанию)

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка ингредиентов и ёмкости

  • Возьмите чистую банку с широким горлом.
  • Убедитесь, что вода не содержит хлора. Для этого налейте её в ёмкость и оставьте на 24 часа.
  • Отмерьте равное количество белой и цельнозерновой муки. Например, по 20 г каждого вида.
  • Добавьте 40 г воды комнатной температуры в муку и тщательно перемешайте до образования жидкого теста.

2. Запуск процесса брожения

  • Накройте банку крышкой, но не закручивайте её слишком плотно, чтобы обеспечить доступ кислорода.
  • Оставьте банку при комнатной температуре (20-27 °C) на 24 часа. В это время дрожжи начнут размножаться.

3. Подкормка дрожжей

  • На следующий день удалите 90% содержимого банки, оставив лишь немного дрожжей на стенках и дне.
  • Повторите процесс: добавьте 20 г белой и 20 г цельнозерновой муки и 40 г воды, перемешайте до образования жидкого теста.
  • Снова накройте банку крышкой и оставьте на 24 часа.

4. Продолжение процесса

  • На третий день, возможно, вы не заметите активности, но смесь должна приобрести лёгкий пивной аромат.
  • Продолжайте кормить дрожжи каждый день, повторяя шаги 2 и 3.
  • На четвёртый день увеличьте количество ингредиентов в два раза: добавьте 40 г белой и 40 г цельнозерновой муки, 80 г воды.
  • На пятый день повторите утреннюю процедуру.

5. Стабилизация колонии дрожжей

  • В течение следующих двух дней продолжайте кормить дрожжи, увеличивая количество ингредиентов в два раза на шестой день.
  • На седьмой день вы должны заметить цикличность. Например, можно кормить дрожжи один раз в день, в 9:00 утра.

Полезные советы:

  • Избегайте добавления сырого тёртого картофеля, виноградных косточек, хмелевого чая и других добавок, которые могут нарушить процесс брожения.
  • Убедитесь, что ёмкость, в которой вы готовите квас, чистая.
  • Храните готовый квас в холодильнике для сохранения его свежести.

Уточнения

Квас (бел. , укр. и макед. квас, сербохорв. диал. аловина, словац. kysel', kyselica, parovec, пол. kwas chlebowy, лит. gira, латыш. kvass, эст. kali) — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию
Авто
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию Аудио 
Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт
Садоводство, цветоводство
Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт Аудио 
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Новости спорта
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны? Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Просто ешь варёные яйца — и вес уходит: объясняем, как это работает
Странная развязка в Серии А: победу Интера перечеркнула одна важная деталь
Петрушка прорастёт всего за несколько дней: простой и эффективный способ
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Два вида муки, вода и 5 дней брожения: наш рецепт кваса с минимумом ингредиентов удивит вас
Уроки СВО: Ростех создаёт БМП с уникальной защитой от дронов
Дизайнеры раскрыли, почему у вас всегда бардак — и это не из-за количества вещей
Детский сад для обитателей глубин: чем Саргассово море удивляет учёных и моряков
Не дайте цвету уйти: как холодная вода поможет вашим окрашенным волосам — 4 ключевых совета
США требуют капитуляции: Иран пошёл ва-банк в ядерном споре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.