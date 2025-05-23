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Два простых ингредиента и вкуснейшие ленивые вареники: быстрый и сытный ужин без мяса

Еда

Хотите порадовать себя и близких вкусным и сытным блюдом? Тогда попробуйте приготовить ленивые вареники на картошке! Это простое в приготовлении блюдо, которое удивит вас своим нежным вкусом и приятной текстурой. Аромат обжаренного лука и кремовая мягкость вареников создадут неповторимую атмосферу домашнего уюта.

Вареники
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вареники

Ингредиенты:

  • Картофель очищенный — 600 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец чёрный молотый — по вкусу;
  • Масло сливочное (мягкое) — 30 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Мука — 400-450 г.

Для подачи:

  • Масло сливочное или сметана;
  • Лук репчатый жареный.

Пошаговый рецепт:

  1. Очистите картофель и отварите его до готовности в подсоленной воде.
  2. Пока варится картофель, подготовьте остальные ингредиенты.
  3. В размягчённое сливочное масло добавьте яйца, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  4. Отварной картофель разомните в пюре. Добавьте яично-масляную смесь и хорошо перемешайте.
  5. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Муки может потребоваться чуть больше или меньше в зависимости от влажности картофеля. Тесто должно получиться мягким, но не липким.
  6. Раскатайте тесто толщиной примерно 1-2 см. Затем вырежьте из него небольшие кружочки или сформируйте другие формы для вареников.
  7. Варите вареники в кипящей подсоленной воде до тех пор, пока они не всплывут.
  8. Готовые вареники можно подавать со сливочным маслом или сметаной, а также с жареным луком для дополнительного аромата.

Приятного аппетита!

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. 

Ленивые — различные блюда русской кухни, которые связаны между собой тем, что их приготовление упрощено (а потому более быстрое) по сравнению с традиционными рецептами приготовления аналогичных блюд.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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