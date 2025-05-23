Два простых ингредиента и вкуснейшие ленивые вареники: быстрый и сытный ужин без мяса

Хотите порадовать себя и близких вкусным и сытным блюдом? Тогда попробуйте приготовить ленивые вареники на картошке! Это простое в приготовлении блюдо, которое удивит вас своим нежным вкусом и приятной текстурой. Аромат обжаренного лука и кремовая мягкость вареников создадут неповторимую атмосферу домашнего уюта.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вареники

Ингредиенты:

Картофель очищенный — 600 г;

Соль — по вкусу;

Перец чёрный молотый — по вкусу;

Масло сливочное (мягкое) — 30 г;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 400-450 г.

Для подачи:

Масло сливочное или сметана;

Лук репчатый жареный.

Пошаговый рецепт:

Очистите картофель и отварите его до готовности в подсоленной воде. Пока варится картофель, подготовьте остальные ингредиенты. В размягчённое сливочное масло добавьте яйца, соль и перец. Хорошо перемешайте. Отварной картофель разомните в пюре. Добавьте яично-масляную смесь и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Муки может потребоваться чуть больше или меньше в зависимости от влажности картофеля. Тесто должно получиться мягким, но не липким. Раскатайте тесто толщиной примерно 1-2 см. Затем вырежьте из него небольшие кружочки или сформируйте другие формы для вареников. Варите вареники в кипящей подсоленной воде до тех пор, пока они не всплывут. Готовые вареники можно подавать со сливочным маслом или сметаной, а также с жареным луком для дополнительного аромата.

Приятного аппетита!

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.



Ленивые — различные блюда русской кухни, которые связаны между собой тем, что их приготовление упрощено (а потому более быстрое) по сравнению с традиционными рецептами приготовления аналогичных блюд.



