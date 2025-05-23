Два простых ингредиента и вкуснейшие ленивые вареники: быстрый и сытный ужин без мяса

Хотите порадовать себя и близких вкусным и сытным блюдом? Тогда попробуйте приготовить ленивые вареники на картошке! Это простое в приготовлении блюдо, которое удивит вас своим нежным вкусом и приятной текстурой. Аромат обжаренного лука и кремовая мягкость вареников создадут неповторимую атмосферу домашнего уюта.
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Вареники
Ингредиенты:
Картофель очищенный — 600 г;
Соль — по вкусу;
Перец чёрный молотый — по вкусу;
Масло сливочное (мягкое) — 30 г;
Яйца — 2 шт.;
Мука — 400-450 г.
Для подачи:
Масло сливочное или сметана;
Лук репчатый жареный.
Пошаговый рецепт:
Очистите картофель и отварите его до готовности в подсоленной воде.
Пока варится картофель, подготовьте остальные ингредиенты.
В размягчённое сливочное масло добавьте яйца, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Отварной картофель разомните в пюре. Добавьте яично-масляную смесь и хорошо перемешайте.
Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Муки может потребоваться чуть больше или меньше в зависимости от влажности картофеля. Тесто должно получиться мягким, но не липким.
Раскатайте тесто толщиной примерно 1-2 см. Затем вырежьте из него небольшие кружочки или сформируйте другие формы для вареников.
Варите вареники в кипящей подсоленной воде до тех пор, пока они не всплывут.
Готовые вареники можно подавать со сливочным маслом или сметаной, а также с жареным луком для дополнительного аромата.
Приятного аппетита!
Уточнения
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.
Ленивые — различные блюда русской кухни, которые связаны между собой тем, что их приготовление упрощено (а потому более быстрое) по сравнению с традиционными рецептами приготовления аналогичных блюд.