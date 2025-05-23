Жучки в крупе? Вот почему они появляются и как их навсегда вывести

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с этой неприятной ситуацией: открываешь пакет с рисом или пшеном — а там не только крупа, но и неожиданная "живность". Кто эти мелкие захватчики, как не дать им расползтись по всей кухне и можно ли вообще спасти запасы? Разбираемся.
Вот основные "постояльцы" продуктовых кладовок:
Пищевая моль: внешне похожа на платяную, быстро размножается, особенно в крупах и орехах. Личинки поедают всё подряд.
Мучной хрущак: чёрный жучок до 4 мм, обожает муку, хлеб, ячмень, рис и пшеницу.
Жук-притворяшка: маленький и округлый, падает замертво при опасности. Ест крупы и любит "притворяться" в ящиках с продуктами.
Долгоносик: с длинным хоботком, предпочитает фасоль, кукурузу, пшеницу и рис.
Суринамский мукоед: проникает в плохо закрытые банки и пакеты. Ищите красновато-бурую окраску.
Мавританская козявка: гость из Африки, способна прогрызть даже упаковку.
Пыльная вошь: селится в залежалых продуктах, особенно любит овсянку и муку.
Категорически нет. Насекомые — это не просто эстетическая проблема. В испорченной крупе могут развиваться бактерии, грибки и скапливаться экскременты и хитин. Такая еда может серьёзно навредить здоровью. Увидели жучков — выбрасывайте без жалости.
Проверяйте срок годности и дату фасовки.
Обращайте внимание на запах и внешний вид.
Избегайте круп с комочками и шелухой.
Покупайте продукцию в герметичной прозрачной упаковке.
Дома храните крупу в сухих банках с плотными крышками.
Выбросьте поражённую крупу.
Осмотрите и другие запасы.
Промойте все контейнеры, полки, ящики и тщательно высушите.
Проветрите шкафы и кухню.
Регулярно проверяйте состояние круп и муки.
Крупа́ — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.
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