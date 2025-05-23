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Жучки в крупе? Вот почему они появляются и как их навсегда вывести

2:15
Еда

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с этой неприятной ситуацией: открываешь пакет с рисом или пшеном — а там не только крупа, но и неожиданная "живность". Кто эти мелкие захватчики, как не дать им расползтись по всей кухне и можно ли вообще спасти запасы? Разбираемся.

Банки для хранения круп
Фото: pixabay. com by congerdesign-509903, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банки для хранения круп

Кто эти жучки

Вот основные "постояльцы" продуктовых кладовок:

  • Пищевая моль: внешне похожа на платяную, быстро размножается, особенно в крупах и орехах. Личинки поедают всё подряд.

  • Мучной хрущак: чёрный жучок до 4 мм, обожает муку, хлеб, ячмень, рис и пшеницу.

  • Жук-притворяшка: маленький и округлый, падает замертво при опасности. Ест крупы и любит "притворяться" в ящиках с продуктами.

  • Долгоносик: с длинным хоботком, предпочитает фасоль, кукурузу, пшеницу и рис.

  • Суринамский мукоед: проникает в плохо закрытые банки и пакеты. Ищите красновато-бурую окраску.

  • Мавританская козявка: гость из Африки, способна прогрызть даже упаковку.

  • Пыльная вошь: селится в залежалых продуктах, особенно любит овсянку и муку.

Можно ли есть крупу с жучками

Категорически нет. Насекомые — это не просто эстетическая проблема. В испорченной крупе могут развиваться бактерии, грибки и скапливаться экскременты и хитин. Такая еда может серьёзно навредить здоровью. Увидели жучков — выбрасывайте без жалости.

Как избежать покупки заражённой крупы

  • Проверяйте срок годности и дату фасовки.

  • Обращайте внимание на запах и внешний вид.

  • Избегайте круп с комочками и шелухой.

  • Покупайте продукцию в герметичной прозрачной упаковке.

  • Дома храните крупу в сухих банках с плотными крышками.

Что делать, если жучки уже завелись

  1. Выбросьте поражённую крупу.

  2. Осмотрите и другие запасы.

  3. Промойте все контейнеры, полки, ящики и тщательно высушите.

  4. Проветрите шкафы и кухню.

  5. Регулярно проверяйте состояние круп и муки.

Уточнения

Крупа́ — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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