Жучки в крупе? Вот почему они появляются и как их навсегда вывести

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с этой неприятной ситуацией: открываешь пакет с рисом или пшеном — а там не только крупа, но и неожиданная "живность". Кто эти мелкие захватчики, как не дать им расползтись по всей кухне и можно ли вообще спасти запасы? Разбираемся.

Фото: pixabay. com by congerdesign-509903, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банки для хранения круп

Кто эти жучки

Вот основные "постояльцы" продуктовых кладовок:

Пищевая моль : внешне похожа на платяную, быстро размножается, особенно в крупах и орехах. Личинки поедают всё подряд.

Мучной хрущак : чёрный жучок до 4 мм, обожает муку, хлеб, ячмень, рис и пшеницу.

Жук-притворяшка : маленький и округлый, падает замертво при опасности. Ест крупы и любит "притворяться" в ящиках с продуктами.

Долгоносик : с длинным хоботком, предпочитает фасоль, кукурузу, пшеницу и рис.

Суринамский мукоед : проникает в плохо закрытые банки и пакеты. Ищите красновато-бурую окраску.

Мавританская козявка : гость из Африки, способна прогрызть даже упаковку.

Пыльная вошь: селится в залежалых продуктах, особенно любит овсянку и муку.

Можно ли есть крупу с жучками

Категорически нет. Насекомые — это не просто эстетическая проблема. В испорченной крупе могут развиваться бактерии, грибки и скапливаться экскременты и хитин. Такая еда может серьёзно навредить здоровью. Увидели жучков — выбрасывайте без жалости.

Как избежать покупки заражённой крупы

Проверяйте срок годности и дату фасовки.

Обращайте внимание на запах и внешний вид.

Избегайте круп с комочками и шелухой.

Покупайте продукцию в герметичной прозрачной упаковке.

Дома храните крупу в сухих банках с плотными крышками.

Что делать, если жучки уже завелись

Выбросьте поражённую крупу. Осмотрите и другие запасы. Промойте все контейнеры, полки, ящики и тщательно высушите. Проветрите шкафы и кухню. Регулярно проверяйте состояние круп и муки.

Уточнения

Крупа́ — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.



