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Как выбрать лосось, который полезен, вкусен и без антибиотиков

2:03
Еда

Лосось — рыба не из дешёвых, и уж точно не та, которую хочется испортить неудачным выбором. Но дело не только во вкусе. От того, где и как была выловлена или выращена рыба, зависит не только её польза, но и безопасность. Разбираемся, как выбрать по-настоящему качественный продукт и что вы, возможно, не знали.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Проверьте упаковку: ищем сертификаты

Если на упаковке есть логотипы MSC или ASC — это отличный знак.

  • MSC — отвечает за устойчивый промысел: рыбу поймали без вреда для океана.

  • ASC — гарантирует ответственное разведение: плотность рыбы, корма и уход — всё под контролем.

Такие продукты не только экологичны, но и реже содержат избыточные антибиотики и пестициды.

Внешний вид лосося расскажет всё

  • Дикий лосось имеет насыщенный тёмно-розовый цвет и минимум белых прожилок. Мясо у него плотное, упругое, напоминающее говядину.

  • Фермерский — чаще светлее, с выраженными белыми полосками. Это результат кормов и ускоренного откорма. Мясо мягче и менее устойчиво к нажатию.

Подсказка по сезону: в конце весны и начале осени чаще появляется дикий лосось. А вот в феврале — почти наверняка рыба из аквакультуры (Норвегия, Шотландия, Канада, Чили).

Обратите внимание на цену

Если копчёный лосось стоит менее 6 евро за 100 г, скорее всего, это либо обрезки, либо продукт с "химией". Качественная рыба не может быть слишком дешёвой.

Что ещё важно знать

  • Избегайте продукции с пометками о выращивании в условиях высокой плотности — в таких местах рыба чаще болеет, получает антибиотики и живёт в стрессе. Всё это сказывается на её вкусе и составе.

  • Читайте мелкий шрифт: производители обязаны указывать, выращен или пойман лосось.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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