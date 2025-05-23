Как выбрать лосось, который полезен, вкусен и без антибиотиков

Лосось — рыба не из дешёвых, и уж точно не та, которую хочется испортить неудачным выбором. Но дело не только во вкусе. От того, где и как была выловлена или выращена рыба, зависит не только её польза, но и безопасность. Разбираемся, как выбрать по-настоящему качественный продукт и что вы, возможно, не знали.
Если на упаковке есть логотипы MSC или ASC — это отличный знак.
MSC — отвечает за устойчивый промысел: рыбу поймали без вреда для океана.
ASC — гарантирует ответственное разведение: плотность рыбы, корма и уход — всё под контролем.
Такие продукты не только экологичны, но и реже содержат избыточные антибиотики и пестициды.
Дикий лосось имеет насыщенный тёмно-розовый цвет и минимум белых прожилок. Мясо у него плотное, упругое, напоминающее говядину.
Фермерский — чаще светлее, с выраженными белыми полосками. Это результат кормов и ускоренного откорма. Мясо мягче и менее устойчиво к нажатию.
Подсказка по сезону: в конце весны и начале осени чаще появляется дикий лосось. А вот в феврале — почти наверняка рыба из аквакультуры (Норвегия, Шотландия, Канада, Чили).
Если копчёный лосось стоит менее 6 евро за 100 г, скорее всего, это либо обрезки, либо продукт с "химией". Качественная рыба не может быть слишком дешёвой.
Избегайте продукции с пометками о выращивании в условиях высокой плотности — в таких местах рыба чаще болеет, получает антибиотики и живёт в стрессе. Всё это сказывается на её вкусе и составе.
Читайте мелкий шрифт: производители обязаны указывать, выращен или пойман лосось.
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
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