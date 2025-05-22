Миф: в СССР все ели натуральную и полезную еду

Если представить, что в СССР вся еда была "с грядки" и "по ГОСТу", то мы бы жили в раю на земле с бесконечными огородами и фермерскими рынками.
Но, увы, реальность была чуть сложнее.
Где же натуральность?
Огород — да, но не всегда под боком
Большинство городских жителей видели "картошку с грядки" разве что на картинках в журнале. Покупать овощи и фрукты приходилось на рынках, где "натуральность" часто ограничивалась яркостью цвета и отсутствием документов.
Промышленное производство и "натуральность" — это разные вещи
Знаменитые советские консервы и колбасы производились по ГОСТам, но не всегда из свежих и качественных продуктов. Часто в рецептуру добавлялись наполнители и заменители, чтобы прокормить миллионы.
Пестициды и удобрения — тайна за семью замками.
Советские фермеры тоже пользовались химией, только она не светилась на этикетках, а огороды были ближе к "зеленой" зоне с дозой загадочности.
Сезонность и дефицит
Свежие овощи и фрукты часто были дефицитом зимой и весной. Люди ждали лета, чтобы съесть "настоящие" ягоды, а зимой довольствовались соленьями и замороженными "сюрпризами".
Натуральность — это, конечно, прекрасно, но советская еда была скорее про выживание и массовое производство, чем про органику и эко-тренды. А "полезно" часто означало просто "не отравит" — и это уже было успехом.
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