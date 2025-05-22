Миф: в СССР все ели натуральную и полезную еду

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Если представить, что в СССР вся еда была "с грядки" и "по ГОСТу", то мы бы жили в раю на земле с бесконечными огородами и фермерскими рынками.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Докторская колбаса 02

Но, увы, реальность была чуть сложнее.

Где же натуральность?

Огород — да, но не всегда под боком

Большинство городских жителей видели "картошку с грядки" разве что на картинках в журнале. Покупать овощи и фрукты приходилось на рынках, где "натуральность" часто ограничивалась яркостью цвета и отсутствием документов.

Промышленное производство и "натуральность" — это разные вещи

Знаменитые советские консервы и колбасы производились по ГОСТам, но не всегда из свежих и качественных продуктов. Часто в рецептуру добавлялись наполнители и заменители, чтобы прокормить миллионы.

Пестициды и удобрения — тайна за семью замками.

Советские фермеры тоже пользовались химией, только она не светилась на этикетках, а огороды были ближе к "зеленой" зоне с дозой загадочности.

Сезонность и дефицит

Свежие овощи и фрукты часто были дефицитом зимой и весной. Люди ждали лета, чтобы съесть "настоящие" ягоды, а зимой довольствовались соленьями и замороженными "сюрпризами".

Натуральность — это, конечно, прекрасно, но советская еда была скорее про выживание и массовое производство, чем про органику и эко-тренды. А "полезно" часто означало просто "не отравит" — и это уже было успехом.