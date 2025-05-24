Бюджетный ужин, который выглядит как заказ из кафе — проверено холодильником студента

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда в холодильнике минимум запасов, а есть хочется как будто в последний раз — на помощь приходит простой и вкусный салат с курицей, огурцом, кукурузой и… лапшой быстрого приготовления. Да-да, самой обычной, без приправ и масел из пакетика.

Фото: commons.wikimedia.org by SajjadF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ салат

Ингредиенты (на 2 порции)

Лапша быстрого приготовления — 1 упаковка (~50 г)

Куриная грудка отварная — 150 г

Консервированная кукуруза — 1 небольшая банка (150 г)

Свежий огурец — 1 шт. (~90 г)

Натуральный йогурт или греческий — 200-300 г

Горчица — 1 ч. ложка

Соль — по вкусу

Как готовить

Сначала смешайте йогурт, горчицу и немного соли. Этим соусом залейте крошеную лапшу (без специй!) и тщательно перемешайте. Уберите в холодильник минимум на час, а лучше — на ночь. Лапша успеет набухнуть, стать мягкой и впитать вкус.

Тем временем нарежьте отварную курицу (можно просто разобрать на волокна), огурец, слейте лишнюю жидкость с кукурузы.

Когда лапша размягчится, добавьте все подготовленные ингредиенты, перемешайте и при необходимости долейте ещё немного йогурта — салат должен быть сочным, но не "плавать".

Идеален на скорую руку

Готовый салат "Студенческий" — это идеальное решение, когда хочется чего-то сытного, но совсем не хочется стоять у плиты. Его можно подать как на обед, так и на вечер перекуса.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

