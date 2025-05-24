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В кинотеатре такого точно не подают: домашний попкорн, от которого не оторваться

Еда

Идеальное киношное угощение: ароматный сладкий попкорн с орехами. Хрустящий, карамельный, с лёгкой солоноватой ноткой и ореховой глубиной — он так хорош, что фильм можно и не досмотреть.

Попкорн
Фото: flickr.com by Marcus Quigmire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Попкорн

Ингредиенты

  • Попкорн — 12 стаканов (примерно 3 литра)

  • Орехи (грецкие или пекан) — 1 стакан

  • Масло сливочное — 100 г

  • Мёд — 1 ст. л.

  • Соль — щепотка

Как приготовить

Для начала разогрейте духовку до 180 градусов — пусть нагревается, пока вы готовите карамельную основу.

В небольшой миске растопите сливочное масло и мёд. Лучше всего это делать на водяной бане, чтобы смесь не перегрелась. Как только всё растает и соединится, добавьте щепотку соли — она оттенит сладость и подчеркнёт вкус орехов.

Теперь самое интересное: соедините попкорн, орехи и тёплый карамельный соус. Всё хорошенько перемешайте — желательно руками в большой миске или с помощью лопатки, чтобы каждый кусочек оказался в "объятиях" карамели.

Застелите противень пергаментом и выложите ароматную смесь ровным слоем. Отправьте в духовку на 10-15 минут. За это время попкорн подсохнет, станет золотистым и хрустящим, а орехи — слегка поджаристыми.

Осталось только достать лакомство, дать ему полностью остыть — и можно хрустеть всей семьёй перед экраном.

Уточнения

Попкорн (англ. popcorn, от popped corn, досл.: «выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)») или воздушная кукуруза — закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании.
 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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