В кинотеатре такого точно не подают: домашний попкорн, от которого не оторваться

Идеальное киношное угощение: ароматный сладкий попкорн с орехами. Хрустящий, карамельный, с лёгкой солоноватой ноткой и ореховой глубиной — он так хорош, что фильм можно и не досмотреть.

Фото: flickr.com by Marcus Quigmire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Попкорн

Ингредиенты

Попкорн — 12 стаканов (примерно 3 литра)

Орехи (грецкие или пекан) — 1 стакан

Масло сливочное — 100 г

Мёд — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Как приготовить

Для начала разогрейте духовку до 180 градусов — пусть нагревается, пока вы готовите карамельную основу.

В небольшой миске растопите сливочное масло и мёд. Лучше всего это делать на водяной бане, чтобы смесь не перегрелась. Как только всё растает и соединится, добавьте щепотку соли — она оттенит сладость и подчеркнёт вкус орехов.

Теперь самое интересное: соедините попкорн, орехи и тёплый карамельный соус. Всё хорошенько перемешайте — желательно руками в большой миске или с помощью лопатки, чтобы каждый кусочек оказался в "объятиях" карамели.

Застелите противень пергаментом и выложите ароматную смесь ровным слоем. Отправьте в духовку на 10-15 минут. За это время попкорн подсохнет, станет золотистым и хрустящим, а орехи — слегка поджаристыми.

Осталось только достать лакомство, дать ему полностью остыть — и можно хрустеть всей семьёй перед экраном.

Уточнения

Попкорн (англ. popcorn, от popped corn, досл. : «выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)») или воздушная кукуруза — закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании.



