Это не просто завтрак — это хитрый способ скормить детям морковь и творог без скандала

Когда хочется чего-то простого, тёплого и полезного — запеканка приходит на помощь. Вариант с морковью и творогом — именно тот случай, когда и вкусно, и сытно, и будто бы в детский сад вернулись. Только теперь можно и добавку, и к чаю.
Морковь — 450-600 г
Молоко — 3,5 стакана
Манная крупа — 0,75 стакана
Творог — 200-250 г
Яйца — 3 шт.
Сахар — 0,5 стакана
Соль — 1-2 щепотки
Сметана — 50-100 мл
Сначала займёмся морковью. Её нужно очистить, нарезать и протушить в небольшом количестве воды до мягкости (20-30 минут). Воду сливаем, морковь разминаем в пюре.
Пока она остывает, готовим густую манную кашу: вскипятить молоко и медленно всыпать манку, постоянно помешивая. Варим до густоты, чтобы ложка стояла.
Теперь соединяем морковное пюре с кашей, добавляем творог, сахар и щепотку соли. Даём немного остыть и только потом вмешиваем яйца — одно за другим.
Форму для запекания застилаем фольгой, смазываем маслом, посыпаем сухарями или манкой. Выкладываем массу, разравниваем, ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут.
Готовую запеканку немного остужаем, аккуратно переворачиваем на блюдо — и можно звать всех к столу. Особенно хороша она со сметаной: холодной — для бодрого завтрака, тёплой — к вечернему чаю.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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