Это не просто завтрак — это хитрый способ скормить детям морковь и творог без скандала

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то простого, тёплого и полезного — запеканка приходит на помощь. Вариант с морковью и творогом — именно тот случай, когда и вкусно, и сытно, и будто бы в детский сад вернулись. Только теперь можно и добавку, и к чаю.

Фото: flickr.com by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка

Что понадобится (на 8 порций)

Морковь — 450-600 г

Молоко — 3,5 стакана

Манная крупа — 0,75 стакана

Творог — 200-250 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 0,5 стакана

Соль — 1-2 щепотки

Сметана — 50-100 мл

Как готовить

Сначала займёмся морковью. Её нужно очистить, нарезать и протушить в небольшом количестве воды до мягкости (20-30 минут). Воду сливаем, морковь разминаем в пюре.

Пока она остывает, готовим густую манную кашу: вскипятить молоко и медленно всыпать манку, постоянно помешивая. Варим до густоты, чтобы ложка стояла.

Теперь соединяем морковное пюре с кашей, добавляем творог, сахар и щепотку соли. Даём немного остыть и только потом вмешиваем яйца — одно за другим.

Форму для запекания застилаем фольгой, смазываем маслом, посыпаем сухарями или манкой. Выкладываем массу, разравниваем, ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут.

Готовую запеканку немного остужаем, аккуратно переворачиваем на блюдо — и можно звать всех к столу. Особенно хороша она со сметаной: холодной — для бодрого завтрака, тёплой — к вечернему чаю.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

